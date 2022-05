Una cita con Floyd Mayweather Jr. por un módico precio, ¿cuánto cuesta tener una videoconferencia privada con “Money”?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Floyd Mayweather Jr. es uno de los deportistas más adinerados del mundo. La fortuna del ex boxeador estadounidense es totalmente incomparable. Se calcula que la fortuna de “Money” llega hasta los $450 millones de dólares, pero la ambición del ex boxeador no termina ahí: puedes conocer al mítico Floyd, pero con la tarjeta de crédito por delante.

Las hazañas de “Money” dentro del ring lo convierten en una de las grandes estrellas de este deporte. Bajo estas circunstancias, hay muchos aficionados que darían todo por conocer a su máximo ídolo del cuadrilátero. Esta opción es posible gracias a un portal web llamado Fanmio.

Este sitio web ofrece una gran cantidad de paquetes bajo imagen del ex boxeador estadounidense. Estos paquetes permiten tener una conversación escrita, comprar mercancía exclusiva e incluso tener un encuentro en línea con Mayweather.

“Puedes preguntarme cualquier cosa, pregúntame sobre las 50 peleas, pregúntame cuál es mi regimiento de comidas, pregúntame cuál es mi mejor pelea, pregúntame cuál es mi mejor nocaut, pregúntame qué hago todos los días, en el retiro“, explica Floyd en su video promocional.

¿Cuánto cuesta tener una cita en línea con Floyd Mayweather Jr?

Evidentemente, hay una gran variedad de opciones sobre el ex boxeador. El paquete menor ronda los $65 dólares, mientras que el más caro alcanza los $1,500 dólares, precio por el cual el cliente podrá disfrutar de una llamada en línea con “Money”. View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather)

