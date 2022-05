El Canelo ahogó sus penas derrochando dinero: Saúl Álvarez fue captado en el casino poco después de haber perdido con Dmitry Bivol

Las secuelas de una nueva derrota. Saúl Álvarez recibió un balde de agua fría en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El boxeador mexicano fue vencido por Dmitry Bivol que acabó con una larga racha de victorias que tenía el tapatío. Luego de verse derrotado, Canelo fue a “ahogar sus penas” en un casino.

Días atrás ya había circulado información de que el boxeador mexicano se había ido de fiesta con el actor Diego Boneta. Mientras las críticas atacan la carrera de Saúl Álvarez, él aprovecha para disfrutar de su estancia en Las Vegas.

A través de las redes sociales se difundieron un par de videos en el que se ve a Saúl Álvarez disfrutando de las salidas nocturnas en Las Vegas. El boxeador nacido en Guadalajara fue captado en el casino de Bellagio jugado póker. Según informaciones del usuario que hizo público estos videos, el mexicano realizaba jugadas que llegaban a los $10,000 dólares. @raulbrindis mira lo preocupado que estaba el Canelo el domingo, me lo encontré en el Bellagio con su carita hinchada ya andaba bien enterado en copas y estaba jugando póker a $10,000 la jugada pic.twitter.com/XGh7hExpOL— Alex Enriquez (@alexisenriquez) May 11, 2022

Por otra parte, el púgil azteca no se veía a la defensiva luego de que fuese derrotado por segunda vez en toda su carrera. De hecho, el Canelo estaba acompañado por su esposa María Fernanda y también le concedió la oportunidad a unos fanáticos de tomarse una fotografía con él. @raulbrindis lego de sacarse varías fotos con unas fans, va y le da un beso a su esposa y luego se regresa a la mesa a jugar. pic.twitter.com/gPeyCpJ1rI— Alex Enriquez (@alexisenriquez) May 11, 2022

Canelo disfruta mientras el mundo arde

Los curiosos del caso es que Saúl Álvarez parece ser el más despreocupado y desentendido de las férreas críticas que circulan al rededor de su última derrota. Personalidades como Óscar de la Hoya, Alfonso Zamora y José Benavidez han sido algunos de los que se han encargado de atacar al tapatío. Just gotta take a loss like a man, take it on the chin and bounce back. No excuses, no BS, just back to the lab.— CalebPlant (@SweetHandsPlant) May 8, 2022

