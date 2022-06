Regé-Jean Page podría regresar a la serie de Netflix “Bridgerton” en su tercera temporada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En 2020, el actor británico Regé-Jean Page saltó a la fama repentinamente gracias a su interpretación de “Simon Basset” en la exitosa serie de Netflix “Bridgerton”. Todos pensaban que él continuaría apareciendo en una segunda temporada de ese drama romántico, pero no fue así: Page declaró que sólo había firmado un contrato para determinado número de capítulos, y aunque la productora Shonda Rimes le propuso regresar, él no aceptó, por lo que la historia se centró en otros personajes.

Regé-Jean no perdió el tiempo, ya que actuó en dos películas de acción muy esperadas: “The gray man” (en la que comparte créditos con Ryan Gosling y que se estrenará en Netflix el 22 de julio) y la superproducción “Dungeons & Dragons: Honor among thieves”. Sin embargo, la nueva temporada de “Bridgerton” -basada en la serie de novelas de Julia Quinn– mostrará las aventuras amorosas de otros integrantes de la familia titular, pero con apariciones de personajes de la primera temporada, como Basset. View this post on Instagram A post shared by Regé-Jean Page (@regejean)

Por tal motivo, las fans de Regé-Jean Page ya se encuentran emocionadas por ver al actor de nuevo caracterizado como “el duque de Hastings”, y aunque él no ha confirmado los rumores, sí se dejó ver en el más reciente desfile de Giorgio Armani -que se llevó a cabo durante la Semana de la Moda de Milán- acompañado de otra de las estrellas de “Bridgerton”, Jonathan Bailey. View this post on Instagram A post shared by Regé-Jean Page (@regejean)

