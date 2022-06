Enamórate de tus sobras (con la ayuda de tu freidora de aire)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses, el 52 %, “siempre” acostumbran llevarse a casa las sobras de un restaurante, y el 90 % practica esta costumbre al menos algunas veces, según una encuesta representativa a nivel nacional (PDF) realizada por CR de 2240 estadounidenses adultos en marzo de 2022. Para aquellos que evitan esta costumbre, el siguiente dato puede ser motivo de reflexión: Estados Unidos es el líder mundial en desperdicio de alimentos, contribuyendo con casi 40 millones de toneladas al año. A pesar de que la mayor parte de esta comida está en perfecto estado para su consumo.

Si te estás deshaciendo de la bolsa para el perro porque ciertas sobras te parecen menos apetecibles cuando se recalientan, una freidora de aire puede hacerte cambiar de opinión. “Los microondas se han convertido rápidamente en el electrodoméstico ideal para recalentar”, opina Meredith Laurence, autora de libros de cocina conocida como The Blue Jean Chef. “Pero aunque los microondas son excelentes para recalentar muchos alimentos, en realidad no son buenos para recalentar alimentos con almidón y con textura crujiente”.

Esto se debe a que muchos de nuestros alimentos favoritos de comida rápida, como la pizza, los rollitos chinos y las quesadillas deben calentarse y, al mismo tiempo, necesitan eliminar la humedad que se genera al almacenarlos en un recipiente. Laurence explica que los microondas cocinan los alimentos de adentro hacia afuera, a menudo dejan que esa humedad quede en la superficie de los alimentos. Además, los alimentos hechos de trigo languidecen en el microondas porque el azúcar en el almidón de trigo se ablanda y luego se vuelve a cristalizar, lo que hace que el pan, la tortilla o la base de la pizza se vuelvan duros y correosos.

“Las freidoras de aire cocinan de una manera muy diferente a las microondas, lanzando aire seco a altas temperaturas directamente sobre los alimentos”, dice Laurence, “se calientan de afuera hacia adentro”. Eso significa que los alimentos ricos en almidón pueden recuperar su exterior crujiente; la humedad en el exterior de los alimentos se elimina cuando el interior se calienta. La otra ventaja importante es que la comida se puede colocar en una rejilla, lo que permite que el aire caliente circule alrededor de la comida, en lugar de calentar en un plato que puede atrapar la humedad.

Jon Gray, Pierre Serrao y Lester Walker, un grupo del Bronx, Nueva York, conocido como Ghetto Gastro, estuvieron de acuerdo. “Las freidoras de aire ofrecen una excelente manera de mejorar las sobras”, dijeron.

Pusimos a prueba esta idea, experimentando con la freidora de aire digital Gourmia GAF686 Digital Air Fryer, un modelo recomendado en nuestras calificaciones, y quedamos encantados con los resultados.

Prueba estas estrategias la próxima vez que traigas a casa sobras de un restaurante. Estarás contribuyendo para reducir el desperdicio de alimentos, además de aprovechar mejor lo que pagaste por tu comida.

Pizza, calzones, palitos de mozzarella, panes con queso

Colócalos en la placa para freír dentro de la canasta de la freidora y ajusta la temperatura a 360 °F. Fríelos en aire durante 4 a 6 minutos, o hasta que el queso burbujee.

Nachos preparados, quesadillas, tacos

Rocía el fondo de la canasta de la freidora con aceite de cocina antiadherente. Coloca los nachos directamente en la canasta, o las quesadillas o los tacos en la placa para freír. Ajusta la temperatura a 360 °F. Fríelos en aire durante 6 a 8 minutos, o hasta que los totopos o las tortillas estén ligeramente crujientes.

Rollitos de huevo, rollitos primavera, dumplings fritos

Colócalos en el plato para freír dentro de la canasta de la freidora y ajusta la temperatura a 350 °F. Fríelos en aire durante 3 minutos, voltéalos y caliéntalos durante 3 minutos más hasta que su exterior esté crujiente.

Las mejores freidoras de aire de las pruebas de CR

Estas freidoras de aire de alto rendimiento no solo resucitarán tus comidas favoritas y te ayudarán a descubrir otras nuevas, sino que también son fáciles de usar y limpiar.

