Comando armado interceptó a un obispo en Jalisco que cruzó por la región que vigilaban

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que un líder criminal asesinó a dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara de Chihuahua, así como del llamado que la Iglesia mexicana hizo al gobierno para cambiar su estrategia de seguridad, debido al aumento de la violencia, ahora un obispo fue interceptado por un comando armado.

Todo ocurrió en el camino que va de las comunidades de Huejuquilla a Tenzompa, en el estado de Jalisco, en donde el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, se encontró con un retén de hombres armados.

Al respecto, el religioso concedió una entrevista al diario Milenio, en la que señaló que este retén controlaba el paso de los automovilistas por las carreteras de la región y, después de identificarse, lo dejaron seguir su camino.

“Allá en el estado de Jalisco, íbamos de Huejuquilla a Tenzompa, pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de uno de los grupos delictivos, ellos estaban haciendo lo suyo, pues, no dejando pasar a otros grupos; me llamó la atención porque es la primera vez que me toca en vivo un suceso como ese”, relató el obispo.

Asimismo, pidió a los sacerdotes de su diócesis incrementar las precauciones durante los traslados. “Claro que está el miedo presente, tomamos las medidas que todo el mundo toma, no hay ninguna protección en especial, pues solamente les digo, ‘es cuando más te necesita la gente que estés cerca, pero también pon tus medidas adecuadas para que puedas servir mejor’, yo no quiero mártires”, indicó.

Cabe señalar que dichas recomendaciones no son en vano, pues en junio de 2021, el sacerdote franciscano Juan Orozco falleció al quedar en fuego cruzado durante un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos en la frontera entre Zacatecas y Durango.

También te puede interesar:

– “El Chueco” se confesó y pidió perdón a un sacerdote por la muerte de jesuitas.

– El asesinato y robo de los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia conmociona a México.