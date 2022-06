Gareth Bale arribará a la MLS como una superestrella consagrada: el LAFC espera al ex Real Madrid

Todo parece indicar que luego de haber hecho historia en el Real Madrid, club con el ganó 14 títulos, el galés Gareth Bale arribará a la MLS, específicamente con el LAFC.

En las últimas horas el reportero de la MLS soccer, Tom Bogert, informó que ya está todo hecho entre los agente de Bale y la dirigencia del LAFC, que ya acordaron los términos y se hará oficial en los próximos días el vínculo entre ambas partes.

BREAKING: LAFC are finalizing a deal to sign superstar Gareth Bale, per sources.



Bale is a free agent as his contract with Real Madrid expires this summer. The 32-year-old won 5 Champions Leagues, 3 La Ligas & more in Spain. Deal will NOT require DP spot. https://t.co/pegsSTYV6x pic.twitter.com/oUSXQE9ias — Tom Bogert (@tombogert) June 25, 2022

Otro que confirma la información es el periodista deportivo Fabrizio Romano, muy ligado a las contrataciones en Europa.

El objetivo del delantero de 32 años es llegar en forma al Mundial de Qatar 2022, máxima cita a la que su país regresa tras más de 20 años sin asistir. Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop – it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. 🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇸 #LAFC



Contract will be valid until June 2023 – as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

No se compartieron detalles de su salario pero sí de la duración de su contrato: sería hasta el verano de 2023.

Con esta adquisición el club de Los Ángeles forma una temible dupla en ataque conformada por el goleador mexicano Carlos Vela y el galés, además de también en recientes semanas haber sumado al veterano defensor Giorgio Chiellini.

Sigue leyendo: