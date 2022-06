VIDEO: Mamá soltera que exhibió su tanga y trasero por accidente en evento escolar ahora recibe elogios de cientos de hombres de todo el mundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una madre soltera, quien se convirtió en una sensación mediática después de la difusión de un video donde tropieza en una carrera durante un evento escolar de su hija de 8 años y cayó exhibiendo su tanga y trasero, ahora se ha visto abrumada por los mensajes de cientos de hombres en todo el mundo.

Katie Hannaford, de Basildon, Inglaterra tropezó en la carrera de los padres, enseñando accidentalmente sus bragas a la escuela primaria de su hija, pero ahora tipos de todo el mundo se han enamorado de ella.

Mother accidentally moons crowd at school sports day#KatieHannafordVideo #KatieHannafordInstagram #KatieHannafordEssex



WATCH NOW 》https://t.co/FggkAFKGu6



katie hannaford video, katie hannaford instagram, katie hannaford essex, katie hannaford basildon, mum faceplants sports pic.twitter.com/NnUPEgz48Q — World News Daily Post (@wndpblogpost) June 23, 2022

La mujer de 36 años, quien dirige un negocio de decoración del hogar llamado Home of Hearts, se ha visto inundada con miles de elogios después de que el video de su parte inferior circulara por Internet.

Los mensajes llamándola “MILF” y preguntándole cómo está soltera han bombardeado sus redes sociales desde lugares tan lejanos como Australia.

Más cerca de casa, incluso fue reconocida en su Tesco local por su nueva fama.

Katie está acaparando la atención mientras la gente la elogia por ser una “madre increíble” y reaccionar tan bien después de vivir un momento tan mortificante.

“He recibido miles de mensajes”, dijo en el programa Grimsby Live, “Al menos 500 de ellos han sido de hombres de Grecia a Puerto Rico a Alemania e incluso Australia, diciendo ‘¿cómo estás soltera?’ y llamándome ‘MILF’.

“Se ha vuelto loco, no me esperaba esto en lo más mínimo.

“No puedo expresar con palabras cómo me siento, pero he estado amando cada minuto, no he dejado de reír desde entonces.

“Pensé que había algo en mi rostro por la forma en que la gente me miraba cuando estaba en Tesco ayer. ¡Tuve que darme una vuelta a la realidad y recordar por qué!”.

La madre agregó: “El mejor comentario que he visto es uno que decía ‘No seas una Karen, sé una Katie’. No puedo atribuirme el mérito, ¡pero es mi favorito!

“Alguien más dijo ‘Puedes sacar a la chica de Basildon…’ Y es tan cierto”.

Afortunadamente, los hijos de Katie parecen estar disfrutando de la fama y compartiendo su atención también.

Ella dijo: “Mi hija mayor incluso recibió un mensaje de alguien en Vinted cuando reconocieron su perfil después de ver un par de zapatos que estaba vendiendo.

“(Y) mi hija menor fue a la escuela al día siguiente y antes de que tuviera la oportunidad de explicar lo que sucedió, todos ya le decían que su madre ahora es famosa”.

Katie dijo: “También recibí algunos mensajes muy conmovedores. Uno vino de alguien que me dijo que estaban en un lugar realmente oscuro, y el video los hizo sonreír por primera vez en seis meses.

En general, los mensajes han sido abrumadoramente positivos, a pesar de que la valiente madre también se ha enfrentado a algunos trolls en línea.

“Para los que me odian, no hay nada que puedan decir o hacer que me lastime o moleste.

“No hice todo lo posible para ser graciosa o tratar de obtener fama, estas cosas simplemente suceden cuando no las esperas.

“Todo el mundo ha visto mi trasero ahora, pero no puedo esconderme de él. ¡No me importa!

“No es vergonzoso, es divertido, no me importa el drama o el conflicto, solo quiero divertirme.

“No he dejado de reír durante días. Cuando fui a Slimming World esta semana me dijeron que había perdido 4 libras y creo que es solo por las risas. “Los que odian pueden seguir odiando, ¡no seas Karen, sé Katie!”.

Leer más

* VIDEO: Mamá expuso accidentalmente su tanga y trasero al caerse en un evento escolar de su hija

* Brian Laundrie admitió haber matado a Gabby Petito porque “era lo que ella quería”, según escribió en un cuaderno

* VIDEO: Misil ruso hace un giro en ‘U’ en el aire y se estrella contra las propias tropas que lo dispararon