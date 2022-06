Canelo Álvarez asegura que hay una poderosa razón por la que perdió contra Dmitry Bivol, pero no quiere ponerla como excusa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

De cara a su pelea contra Gennady Golovkin, el Canelo Álvarez hizo una revelación que dejó boquiabierto a más de uno, hablando de su combate anterior contra Dmitry Bivol, en lo que fue su primera derrota en nueve años y la segunda en su carrera, ya que aseguró que hay una razón por la que no pudo salir avante de ese compromiso, aunque no quiso profundizar para que no se tomara como una excusa.

Durante una entrevista para Fight Hub se le cuestionó la razón y le preguntaron si era por el golf, cosa que el boxeador mexicano negó tajantemente.

‘Perdí porque así son las cosas, no por el golf o nada. Estaba jugando al golf desde hace tres años y gané el campeonato indiscutible (de peso supermediano), así que esa no es la razón”, explicó el jalisciense.

Inmediatamente después, complementó la información, dejando entrever que la causa fue que no pudo entrenar como a él le hubiera gustado, pero ya no quiso ahondar en el porqué.

“Es otra razón, pero no quiero decir nada ni poner excusas. Perdí y ya está. Me cansé y ya está. No pude entrenar como siempre, pero es lo que hay”, acotó.

Ante la insistencia del periodista, el mexicano habló un poco más de eso, descartando ciertas cosas, pero sin asegurar qué fue lo que sucedió. Aunque fue claro que está ansioso de tener una revancha en el peso semicompleto, mismo donde perdió.

“Perdí, pero voy a tener mi oportunidad de nuevo. No estoy siguiendo una dieta vegana ni nada por el estilo. Son otras cosas. No quiero decir nada. No quiero excusas. Quiero pelear en su división”, concluyó y cerró el tema.

También puede interesarte: