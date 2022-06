Chiquis Rivera posa de espaldas junto con sus amigas a bordo del yate donde festejó su cumpleaños

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La fiesta de cumpleaños de Chiquis Rivera se llevó a cabo en un yate, y la cantante no podía dejar de compartir en su cuenta de Instagram una colección de fotografías en las que aparece acompañada de su novio Emilio Sánchez. Para la ocasión ella optó por usar un sexy bikini negro y hasta lució su retaguardia junto con sus amigas invitadas.

Durante el festejo Chiquis se mostró muy feliz, luciendo sus curvas y colaborando en juegos, pero también presumió su pastel de cumpleaños, publicando una foto que complementó con el mensaje “¡Fue definitivamente un cumpleaños feliz! Gracias DIOS!!!! … y apenas acabamos de comenzar! 😝😎 Me siento amada. 🤍🙏🏻 Hay tanto qué agradecer! Lista para trabajar, conquistar, cumplir y ejecutar”.

Chiquis también publicó en Instagram fotos y videos que la muestran con su mamá (la cantante Jenni Rivera), junto con un emotivo texto: “Esta foto fue tomada hoy hace 10 años. En el último cumpleaños que pasaríamos juntas. Nunca olvidaré cómo hiciste todo para hacerlo especial para mí… no importa lo que estuvieras sintiendo, y estoy tan agradecida por eso…pero hoy elijo ser feliz, sonreír a través del dolor y empujar hacia delante en la forma en que me enseñaste. Dedico este día a TI…porque marca el día en que NUESTRO viaje comenzó. Te amo, mamá. Feliz cumpleaños a NOSOTRAS”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

