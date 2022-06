Líderes de la cumbre del G7 anuncian nuevas sanciones contra Rusia

Los líderes de los países del G7 anunciaron nuevas sanciones contra Rusia y llamaron a la unidad del grupo, en el primer día de una cumbre que se celebra en Alemania ampliamente consagrada a la guerra en Ucrania.

“Juntos, el G7 anunciará que prohibiremos el oro ruso, una de las principales fuentes de exportación, lo que privará a Rusia de miles de millones de dólares”, tuiteó el presidente estadounidense Joe Biden.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022