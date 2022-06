Respuestas a tus preguntas sobre la viruela del mono (monkeypox)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El mundo está experimentando actualmente el mayor brote de la enfermedad conocida como viruela del mono fuera de los países donde circula regularmente.

Los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que tienen conocimiento de más de 1,300 casos identificados desde mayo fuera de los países de África Occidental y Central donde la viruela del mono es endémica. Los casos, muchos de los cuales no tienen vínculos conocidos con viajes a estas regiones, se han detectado en al menos 31 países, entre ellos Australia, Canadá, Israel, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Se trata de una situación única porque esta enfermedad, que está relacionada con la viruela, aunque no es tan contagiosa ni mortal, nunca se había propagado tan extensamente. Mientras que el riesgo actual para la mayoría de las personas en los Estados Unidos sigue siendo bajo, el riesgo actual para la salud pública mundial es “moderado”, según una actualización de la Organización Mundial de la Salud del 4 de junio. Esto se debe a que es la primera vez que aparecen simultáneamente casos y grupos de infecciones en países endémicos y no endémicos. Y ese riesgo para la salud pública “podría llegar a ser alto”, dice la OMS, si el virus se extiende por países en todo el mundo.

Desde la aparición del COVID-19, es comprensible que cualquier brote inesperado de la enfermedad haga saltar las alarmas para muchos. Para explicar los riesgos actuales, hemos consultado a expertos en enfermedades infecciosas y salud pública para responder a las preguntas más comunes.

¿Es la viruela del mono una nueva enfermedad?

No, la conocemos desde hace décadas.

El virus se identificó por primera vez en 1958 en Dinamarca, en monos importados de Singapur, según el doctor Daniel Lucey, profesor clínico de medicina de la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth, en Hanover (New Hampshire), que intervino el 1º de junio en una sesión informativa de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) sobre la viruela del mono. Aunque el virus se identificó por primera vez en monos, lo que le dio su nombre, los expertos creen que la especie huésped de la que procede originalmente es probablemente algún tipo de roedor.

El primer caso en humanos se documentó en 1970 en la República Democrática del Congo, durante un período de mayor vigilancia debido a los esfuerzos en curso para eliminar la viruela.

La vacunación contra la viruela proporcionó una protección cruzada contra la viruela del mono, afirma el doctor Martin Hirsch, profesor de medicina y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts. Pero desde que la vacunación contra la viruela finalizó en 1982 tras la erradicación de la enfermedad, la viruela del mono “ha provocado un aumento del número de casos en determinados países africanos, y en los últimos años un aumento de los casos en otros lugares relacionados con los viajes de personas o animales”, afirma.

Hay dos cepas conocidas de viruela del mono, a menudo denominadas clados, una de las cuales se encuentra en África Occidental y la otra en África Central, siendo Camerún el único país donde se encuentran ambas.

El clado de África Occidental causa una enfermedad menos grave, con una tasa de letalidad histórica de alrededor del 1%. Los casos actuales fuera de las regiones endémicas parecen ser de este clado, y hasta ahora no ha habido ninguna muerte en países no endémicos relacionada con el brote. Sin embargo, en los últimos años se han producido casos y muertes en África Occidental. Por ejemplo, en lo que va de este año en Nigeria, ha habido 21 casos confirmados, más de 60 casos sospechosos y una muerte, según el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC).

La cepa centroafricana suele causar una enfermedad más grave, con tasas de mortalidad de hasta el 10%. Desde el 1º de enero, el Congo, por ejemplo, ha notificado 1,284 casos y 58 muertes, según Lucey.

¿En qué se diferencia la situación actual de los anteriores brotes de viruela del mono?

Desde que finalizó la vacunación contra la viruela, se han registrado casos de viruela del mono en 11 países de África, y la mayoría de los brotes se han producido en regiones rurales de la selva del Congo, según la OMS. Nigeria registró sus primeros casos en 40 años en un brote en 2017. En diciembre de 2018, había 132 casos confirmados y probables en Nigeria, con 7 muertes, según el NCDC.

También se han tenido brotes de viruela fuera de las regiones endémicas antes de la situación actual. En 2003, hubo 47 casos confirmados y probables en humanos en 6 estados de los Estados Unidos, que se relacionaron con perros de la pradera que se tenían en una tienda de mascotas exóticas junto a roedores importados de África, como las ardillas arborícolas y la rata gigante africana. De vez en cuando ocurren casos relacionados con viajes, en Estados Unidos y otros países, incluidos dos en 2021 de viajeros que regresaban a Estados Unidos de Nigeria.

Pero esta vez, se están detectando rápidamente nuevos casos en muchos países del mundo, y muchos pacientes parecen haber contraído el virus sin haber viajado a África Occidental o Central.

Además, no parece haber conexiones claras entre todos estos casos, dice el doctor Paritosh Prasad, director de la Unidad de Enfermedades Altamente Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Rochester, en New York.

“Sospecho que no todo esto se trata de transmisión rápida”, dice Prasad. “Creo que probablemente se ha estado transmitiendo durante un tiempo, pero se ha confundido con cosas más comunes”. Es posible, dice, que en algunos de estos casos se haya pensado inicialmente que se trataba de herpes, herpes zóster, chancroides o sífilis, que pueden causar lesiones en el cuerpo.

Cuanto más se haya extendido el virus, más difícil será identificar y aislar todos los casos.

“Estamos trabajando muy duro para contenerla, [pero] es demasiado pronto para saber si la viruela del mono podría convertirse en endémica” en los Estados Unidos, dijo la subdirectora, Jennifer McQuiston, DVM, subdirectora de la División de Patógenos de Alta Consecuencia y Patología de los CDC, durante una convocatoria de prensa el 3 de junio. Hasta ahora, los CDC han identificado al menos 21 casos en 11 estados de los Estados Unidos, dijo McQuiston. Es probable que se trate de un recuento insuficiente, y a medida que aumente la concientización sobre el virus, los expertos creen que se identificarán más casos.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono, y cómo se propaga?

La infección por viruela del mono suele comenzar con los típicos síntomas víricos, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, escalofríos, agotamiento e inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o la ingle, en uno o ambos lados del cuerpo. Esa hinchazón es una de las principales diferencias entre los síntomas iniciales de la viruela del mono y los de la viruela. Estos síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición.

De un día a varios días después de los primeros síntomas, aparece una erupción cutánea (ver las imágenes más abajo). Esta erupción puede comenzar en la cara, según los CDC, aunque puede aparecer en otros lugares. Puede causar lesiones en las palmas de las manos y las plantas de los pies, lo que es poco frecuente entre las infecciones virales, según Prasad. Y aunque puede provocar la aparición de lesiones en todo el cuerpo, estas pueden aparecer solo en una pequeña zona concentrada. Suelen empezar como lesiones con una base plana, que se convierten en pequeñas ampollas llenas de líquido y luego en pústulas (una erupción con pus) antes de secarse.

En el brote actual, los médicos han observado que, en algunos casos, las personas han desarrollado una erupción antes de tener cualquier otro síntoma vírico, según la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, que habló sobre esto en una rueda de prensa el 10 de junio. En algunos casos, las personas no han tenido ningún síntoma aparte de la erupción.

Las lesiones pueden ser dolorosas y causar cicatrices de larga duración, según McQuiston. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento en 2 o 4 semanas, pero el virus puede ser más peligroso o mortal para los niños o las personas inmunodeprimidas.

En este brote concreto, a muchos pacientes les han aparecido estas lesiones en la región genital o perianal, lo que puede haber llevado a las personas a suponer que era una infección de transmisión sexual. Y algunas personas a las que se les ha diagnosticado recientemente la viruela del mono también han tenido una enfermedad de transmisión sexual (STI en inglés), según Walensky. Esto significa que la presencia de una STI no debe utilizarse para descartar la viruela del mono, y que las personas que dan positivo en la prueba de la viruela del mono deben someterse a pruebas de otras STI.

La viruela del mono no es una infección de transmisión sexual, pero puede contagiarse a través del contacto físico cercano con sus lesiones características. Dado que la actividad sexual suele implicar un contacto físico íntimo, esto podría propagar el virus. Pero cualquier persona que esté en contacto estrecho con una persona infectada, o que manipule ropa de cama o de vestir que haya tocado la erupción, podría ser vulnerable. En otros brotes de viruela del mono, las personas suelen transmitir el virus a sus familiares, por ejemplo.

No se sabe con exactitud a cuántas personas transmite la enfermedad, la persona típica infectada por la viruela del mono, cifra que se denomina RO o R-cero. Las estimaciones realizadas durante la década de los 1970 situaban ese número en menos de uno, lo que significa que, en promedio, una persona infectada suele transmitir la enfermedad a menos de una persona. Pero la cifra actual podría ser mayor, ya que una persona media transmite a otras entre 1.1 y 2.4 personas, según un estudio de 2020 publicado en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud.

También es posible que las personas transmitan el virus a través de las gotitas de la tos, si tienen estas lesiones en la boca o la garganta. Según McQuiston, que habló en otra sesión informativa de los CDC el 23 de mayo, esto podría suponer un riesgo especial para el personal médico que atiende a una persona con una infección activa. Pero, por lo general, la viruela del mono se transmite por contacto estrecho, no por contacto casual como el que se produce al pasar al lado de alguien en una tienda de comestibles, dijo. Aunque la viruela del mono puede transmitirse por gotitas cuando las personas tienen lesiones en la boca o la garganta, no es un virus respiratorio como el COVID-19 o el resfriado común.

¿Qué pasa si crees que te has expuesto o tienes una erupción?

Hasta ahora, en este brote concreto, muchas de las personas infectadas se han identificado como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esto podría deberse a la interconexión de las redes sociales, o podría ser que estos han sido algunos de los primeros casos identificados debido a que los proveedores de atención médica que trabajan con esta población tienen un amplio conocimiento de las enfermedades infecciosas, según un informe de los CDC publicado el 3 de junio. Pero cualquier persona que esté en contacto estrecho con una persona infectada podría estar en riesgo, por lo que los médicos instan a las personas a ser conscientes y a ponerse en contacto con su médico si tienen alguna preocupación al respecto.

“Si se desarrollan síntomas como una erupción o síntomas parecidos a los de la gripe, antes de la viruela del mono llamarías a tu médico y le explicarías lo que te está pasando”, dijo Erica Shenoy, MD, PhD, directora médica del Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes del Hospital General de Massachusetts, en la sesión informativa de la IDSA del 1º de junio. Haz lo mismo ahora, dice. Ya sea que se trate de viruela del mono o no, puede ser algo que se necesite atención y tratamiento. Y si no te sientes bien y tienes síntomas como estos, evita el contacto cercano con otras personas hasta que te hayas recuperado.

¿Existe una vacuna o un tratamiento para la viruela del mono?

Sí. Dado que la viruela del mono está estrechamente relacionada con la viruela, se pueden utilizar las dos vacunas aprobadas contra la viruela, ACAM2000 y JYNNEOS; esta última también está aprobada por la FDA para la viruela del mono. Pueden administrarse a personas con alto riesgo de exposición, incluido el personal médico, y también pueden administrarse a personas en los días posteriores a la exposición. Según Shenoy, la vacunación posterior a la exposición es más eficaz para prevenir la infección en los primeros cuatro días tras haberte expuesto.

En general, la vacuna JYNNEOS se considera preferible porque tiene un menor riesgo de efectos secundarios. Pero técnicamente es una vacuna de dos dosis, por lo que las personas solo podrán recibir la primera dosis inmediatamente después de la exposición.

“Con el tiempo tendremos una mejor idea del patrón de transmisión y de las poblaciones de riesgo específicas”, dice Prasad. “Una vez que tengamos un mejor entendimiento, eso aportará información para una amplia distribución de las vacunas”.

Las vacunas contra la viruela conllevan un riesgo de efectos secundarios. En el caso de la vacuna JYNNEOS, cuyo suministro es más limitado, son relativamente leves e incluyen dolor, hinchazón, dolor de cabeza y fatiga. La vacuna ACAM2000, que está más extendida, puede causar inflamación del corazón —miocarditis y pericarditis— y, al tratarse de una vacuna con un virus vivo (relacionado con la viruela y la viruela del mono, pero diferente de ellas), puede provocar una infección más grave que se puede contagiar a otras personas. Esta vacuna no debe administrarse a los niños, a las mujeres embarazadas o en período de lactancia, a las personas inmunodeprimidas ni a las personas con determinadas afecciones de la piel.

Por ahora, las autoridades de salud no tienen previsto llevar a cabo una vacunación generalizada. Sin embargo, ofrecerán vacunas a las personas que tienen un alto riesgo de entrar en contacto con el virus, dijo el doctor Raj Panjabi en la sesión informativa de los CDC del 3 de junio. En ese momento dijo que se habían distribuido aproximadamente 1,200 dosis de vacunas en los Estados Unidos, principalmente a las personas con alto riesgo de exposición, incluidos los trabajadores de atención médica que trataban a pacientes con viruela del mono.

El gobierno federal tiene aproximadamente 72,000 dosis de la vacuna JYNNEOS en la Reserva Nacional Estratégica, y espera recibir al menos 300,000 más del fabricante, según Dawn O’Connell, subsecretaria de preparación y respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en una reunión informativa el 10 de junio. Y hay más de 100 millones de dosis de la vacuna ACAM2000 disponibles. Anteriormente, la OMS recomendó que el personal de atención médica que pueda estar en contacto con la viruela del mono considere la posibilidad de vacunarse.

También hay dos antivirales aprobados para el tratamiento de la viruela que pueden utilizarse para tratar la viruela del mono, aunque no han sido aprobados para ese uso específico. No está claro exactamente su eficacia en los seres humanos, pero se ha demostrado que son eficaces para tratar los poxvirus en los animales, según los CDC.

¿Podría mutar el virus?

Aunque nada es imposible, es poco probable que este virus se transforme de forma significativa, según Hirsch, especialista en enfermedades infecciosas del Mass General. El virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 es un virus de RNA, un tipo que tiende a mutar rápidamente; la influenza es otro de ellos. Los poxvirus, entre los que se encuentran el virus de la viruela y el de la viruela del mono, son virus de DNA, que tienden a ser mucho más estables. En las décadas que hemos conocido la viruela del mono, no se ha transformado de forma significativa, afirma Hirsch.

Hasta ahora no hay pruebas de que este virus se haya vuelto más transmisible, dijo McQuiston. Es posible que haya logrado propagarse ampliamente en este brote en particular sin volverse más transmisible por al menos dos razones. En primer lugar, la transmisión parece haber pasado desapercibida a medida que el virus se extendía, y en segundo lugar, porque hay poca inmunidad persistente a los virus de la viruela; han pasado décadas desde que se administraron las últimas vacunas contra la viruela al público en general.

Aunque la secuenciación genética ha identificado casos que parecen ser de diferentes orígenes, hasta ahora, todos los casos conocidos se han relacionado con el clado de África Occidental de la viruela del mono.

¿Debería preocuparte?

Siempre es importante buscar señales de cualquier enfermedad infecciosa, y cualquiera que piense que podría haber estado expuesto debe buscar atención médica, según Hirsch. Esto es especialmente importante para las personas inmunodeprimidas, dice.

Dicho esto, el riesgo actual para la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos es bajo, según McQuiston. Las probabilidades de contraer la viruela del mono en este momento son menores que las de contraer otra infección que puede propagarse por contacto físico cercano, como la sífilis, dice el doctor Prasad.

“No esperamos que esto provoque un enorme brote o una pandemia mundial”, afirma Hirsch. “Pero ciertamente esperamos que haya más casos en los días venideros, y quizás en semanas”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.