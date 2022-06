“Canelo no tiene golpes de nocaut”: Gennady Golovkin responde a Saúl Álvarez y asegura que nunca le ha hecho daño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gennady Golovkin, un hombre que ha sentido la pegada del Canelo Álvarez en diversas ocasiones, minimizó su potencia y declaró que el tapatío no le ha hecho daño con los puños en ninguno de sus dos enfrentamientos anteriores, en respuesta a las recientes declaraciones del jalisciense, quien dijo que apostará por el nocaut para “despejar dudas”.

En una entrevista para Fight Hype, “GGG” habló de las declaraciones del mexicano y mencionó que él considera que Álvarez no tiene el poder suficiente para noquear, aunque halagó su velocidad en el cuadrilátero.

“Pelee dos veces con Canelo en 160 (libras) y puedo decir que fue un golpeador veloz, conseguía combinaciones rápidas, pero no diría que esos eran golpes de poder, golpes de nocaut. Vieron eso, vieron sus golpes limpios que no tuvieron ningún resultado”, indicó Gennady Golovkin, destacando que, a pesar de que no pudo vencerlo, en ambos enfrentamientos terminó en pie tras los 12 rounds.

De esta forma, el boxeador kazajo espera salir bien librado de la función que ambos ofrecerán en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, el próximo 17 de septiembre.

A propósito de la poca pegada que considera que el mexicano tiene, Golovkin le sugirió que se olvide de un posible combate contra Oleksandr Usyk, el campeón unificado de peso pesado, ya que asegura que no podría vencerlo.

“Por supuesto que ahora está en un peso distinto, pero él diciendo que puede subir a 190 y ganarle a Usyk… vamos… regresa a la realidad. Todos mis oponentes saben golpear y todos lo hacen duro, pero créeme, yo no estuve lastimado y nunca fui derribado”, insistió.

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentaron en el 2017 y en el 2018; en su primera pelea, los jueces declararon un empate polémico, en la segunda decretaron la victoria para el mexicano por decisión mayoritaria, por lo que el cierre de la trilogía despierta mucho interés entre los seguidores del boxeo.

