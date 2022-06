Chivas de Guadalajara los habría desechado: los dos futbolistas mexicanos que regresarían a la Liga MX, pero no con el “Rebaño Sagrado”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La novela entre Chivas de Guadalajara y sus jugadores cedidos pica y se extiende. Javier Eduardo López y Josecarlos Van Rankin podría volver al fútbol mexicano, pero lejos del “Rebaño Sagrado”. Ante el rechazo del conjunto tapatío, los Gallos Blancos de Querétaro buscarían pescar en río revuelto.

Según informaciones difundidas por ESPN, el destino de Chofis y Van Rankin sería la Liga MX. Los Gallos Blancos de Querétaro estarían decididos a llevar a su plantilla a estos dos futbolistas para el Apertura 2022.

Chivas aún es el dueño de la ficha de estos dos jugadores, pero no contarían con sus servicios. Este sería un impulso más al reporte que los vincula dentro del equipo de Mauro Gerk. View this post on Instagram A post shared by J. Van Rankin Galland (@vanrankin0)

¿Cuál es el valor de las piezas de Chivas de Guadalajara?

Van Rankin y Chofis López juegan en la MLS. El primero milita en Portland Timbers, mientras que López sigue siendo jugador de San José Earthquakes. Josecarlos ha jugado hasta 14 partidos en la temporada y está valorado en $2 millones de dólares. Por su parte, Javier Eduardo López no ha tenido mucha actividad en la temporada, pues solo ha disputado 5 partidos con su club. Chofis está valorado en $2.7 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO LÓPEZ 10 👑 (@eduardolopezchofis)

