Maestra de Carolina del Norte que dejó su carrera para abrir OnlyFans, anuncia que será madre de su exalumno

Cada vez son más personas las que deciden dejar su profesión para incursionar en las redes sociales, específicamente en OnlyFans. Tal es el caso de una maestra de Carolina del Norte que dejó su carrera para triunfar en la plataforma china.

Se trata de Amy Kupps, una modelo de la red social que suma miles de seguidores y jugosas ganancias; sin embargo, en las últimas horas su nombre se ha colocado entre las principales tendencias porque será madre ni más ni menos que de su exalumno.

Al padre de su bebé lo conoció en 2016 cuando él tenía 16 años. Ahora ya tiene 22 años y está en la universidad, por lo que no infringe en ningún delito.

“Es una locura que tenga un bebé con una exalumno, pero lo mismo podría pasar en cualquier profesión”, dijo la mujer de 33 años a NeedToKnow.online. “Podría recibir mucho odio o amor al compartir esto con el mundo, pero soy una buena persona y seré una gran madre para este niño”, abundó.

Al ser cuestionada sobre cómo conoció al hombre con el que formará una familia, Amy Kupps mencionó que notó que un hombre más joven la miraba, pero no tenía idea de que se trataba de uno de sus antiguos alumnos.

“Me dijo que era un ex alumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo. Me quedé impactada. No tenía idea de que era un ex alumno y si lo hubiera sabido, no me habría ido a casa con él”, aseguró.

“Cuando la prueba de embarazo dio positivo, me quedé sin palabras. Soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí, aunque apoyo el derecho de otras mujeres a hacer lo que quieran con sus cuerpos”, finalizó.

