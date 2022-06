Johnny Depp desmiente los rumores sobre su participación en una nueva cinta de “Pirates of the caribbean”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Johnny Depp no volverá a interpretar al capitán Jack Sparrow en una hipotética nueva cinta de “Pirates of the caribbean”. Un representante del actor rápidamente salió a negar la veracidad de las supuestas informaciones que aseguraban que Depp había recibido una oferta millonaria de la compañía Disney para dar vida al personaje en la sexta entrega de la saga.

“Lo han inventado”, señaló rotundamente el portavoz del actor, en referencia a la avalancha de noticias que apuntaban a que la multinacional había puesto sobre la mesa una propuesta valorada en $301 millones de dólares. Curiosamente Depp llegó a manifestar en su momento, en medio de su tortuoso juicio contra su ex esposa Amber Heard, que no retomaría este trabajo ni por $300 millones.

El engaño del que se han hecho eco tantos medios de comunicación en todo el mundo -difundido en primer lugar por el portal de noticias Poptopic– señalaba también que el artista estadounidense había resistido diversas invitaciones de Disney para hacerlo cambiar de opinión, y que Depp todavía estaba estudiando esa cuantiosa oferta sin ofrecer signos claros de que fuera a aceptarla. Lo cierto es que su despido de “Pirates of the caribbean” en 2018 fue uno de los temas a tratar durante su ya superado proceso judicial. Johnny sostenía que las injurias y calumnias de las que había sido objeto por parte de su ex esposa -quien firmó un artículo lleno de duras acusaciones contra el actor ligadas a la violencia de género- habían jugado un papel fundamental en la pérdida de su empleo en la sexta película de la saga, con la que hubiera ganado $22 millones de dólares.

También te puede interesar:

-Johnny Depp lanza su primer videoclip con Jeff Beck, desde su juicio en contra de Amber Heard

-Se hace oficial la orden para que Amber Heard le pague a Johnny Depp, tras perder el juicio por difamación