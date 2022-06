La OTAN invita formalmente a Finlandia y Suecia a unirse a la Alianza Atlántica

Líderes de la OTAN reunidos en Madrid invitaron formalmente a Finlandia y Suecia a unirse a la Alianza Atlántica, en un giro estratégico en el que además reforzará su flanco oriental, según un comunicado publicado por la cumbre de la OTAN en Madrid el miércoles.

“La adhesión de Finlandia y Suecia los hará (a los aliados) más seguros, la OTAN más fuerte y el área euroatlántica más segura”, dijo el comunicado, y agregó que la alianza también acordó un nuevo concepto estratégico.

El comunicado describió a Rusia como la “amenaza más significativa y directa a la seguridad de los aliados”, una reacción al deterioro masivo de la relación con Rusia desde su invasión de Ucrania.

🆕 #NATO leaders approve new #StrategicConcept, setting out the Alliance’s priorities, core tasks and approaches for the next decade#NATOSummit

— NATO (@NATO) June 29, 2022