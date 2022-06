Qué debes hacer si te golpeas la cabeza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Caerte y golpearte la cabeza puede ser aterrador. En el momento, puede ser difícil determinar qué tan grave es tu lesión, qué debes hacer a continuación y qué síntomas podrían indicar una posible emergencia.

Un golpe en la cabeza puede provocar traumatismo craneoencefálico (TCE), hemorragia cerebral, conmoción cerebral o una contusión (un hematoma en el cerebro). Pero una acción rápida puede ayudar a mitigar algunos de los resultados potenciales más graves. A continuación, te explicamos cómo evaluar tu nivel de riesgo personal tras un traumatismo craneoencefálico grave y cuándo debes pedir ayuda inmediata.

¿Cuál es el riesgo?

A medida que las personas envejecen, es más probable que se caigan y se golpeen la cabeza, dice el doctor Matthew E. Peters, profesor asociado de la división de psiquiatría geriátrica de Johns Hopkins Medicine. Esto se debe, en parte, a que la fuerza, el equilibrio y los reflejos pueden disminuir con la edad y con enfermedades como la osteoporosis y la artritis.

El riesgo de sufrir un traumatismo craneal grave también es mayor en los adultos mayores. Un amplio estudio israelí, publicado en la revista Brain Injury en 2016, encontró que, entre todos los grupos de edad, los adultos mayores eran los más propensos a ser hospitalizados por una lesión cerebral traumática.

“A medida que envejecemos, el cerebro tiende a endurecerse y encogerse, lo que significa que hay más espacio dentro del cráneo para que se mueva”, dice Peters. “Ese movimiento puede desgarrar los vasos sanguíneos, que [con la edad] son más rígidos y propensos a desgarrarse”.

Algunos medicamentos también pueden aumentar la probabilidad de que un traumatismo craneal provoque una hemorragia cerebral. Entre ellos se encuentran los anticoagulantes, recetados habitualmente para reducir el riesgo de infarto o derrame cerebral, así como el uso regular de aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, según el doctor Matthew Robbins, neurólogo de Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian. El consumo frecuente o excesivo de alcohol también puede aumentar el riesgo de hemorragia, dice Robbins, junto con el riesgo de caídas.

¿Es una emergencia?

La primera regla de oro ante una posible lesión en la cabeza: En caso de duda, no dudes en buscar ayuda.

Si te golpeaste la cabeza y experimentas debilidad, entumecimiento, disminución de la coordinación, dificultad para hablar o aumento de la agitación o la confusión, llama al 911 inmediatamente o pídele a alguien que lo haga por ti. Haz lo mismo, aconseja Peters, si desarrollas un dolor de cabeza que es el peor que has tenido, o que no se alivia con paracetamol. (Consulta a tu médico antes de tomar un antiinflamatorio no esteroide, como el ibuprofeno, después de una lesión en la cabeza). Otras señales de alarma son un cambio en el tamaño de las pupilas (el color negro de los ojos), cambios en la visión (como visión borrosa o doble), convulsiones o pérdida de conciencia. Las personas que sufren una fractura de cráneo pueden experimentar una hemorragia retardada, que puede “progresar de forma muy impredecible minutos, horas o días después de una lesión en la cabeza”, dice Robbins.

Si tienes un riesgo particularmente alto de sufrir una lesión grave en la cabeza, por ejemplo, por una de las razones detalladas anteriormente, debes buscar atención de emergencia después de golpearte la cabeza, incluso si tus síntomas parecen leves, dice Ula Hwang, médico de urgencias en Yale Medicine y profesor de la Facultad de Medicina de Yale.

En una situación que no sea de emergencia, por ejemplo, si te golpeas la cabeza con un mueble, pero te sientes normal y no estás tomando anticoagulantes, sigue siendo prudente que hables con tu médico. También es una buena práctica avisar a un ser querido si te has golpeado la cabeza, aunque parezca leve, porque los efectos de algunos traumatismos craneoencefálicos pueden agravarse con el tiempo.

Cómo prevenir las caídas

Según los expertos, unos sencillos ajustes en el hogar pueden ayudar a prevenir las lesiones. Estos son cuatro consejos para conseguir un espacio más seguro.

Retira los objetos con los que te puedas tropezar. Quita todos los objetos que estén en el suelo y asegura las alfombras.

Vístete de manera que te ayude a mantener el equilibrio. Usa calzado estable y bien ajustado y utiliza tu bastón o andador si lo necesitas, recomienda Hwang.

Personaliza tu espacio. Añade barandillas en las áreas de la bañera, la ducha y el inodoro, así como en las escaleras de tu casa.

Si necesita más ayuda. Peters sugiere comprobar si tu póliza de seguro médico cubre las evaluaciones de riesgo de caídas, que las realiza en casa un terapeuta ocupacional o físico.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de junio de 2022 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.