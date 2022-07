México necesita a Marcelo Bielsa: Andrés Fassi le muestra el camino a El Tri para acabar con los fracasos 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La selección mexicana fue protagonista de un nuevo fracaso, pero esta vez en las categorías inferiores. El Tri sub 20 fue eliminado a manos de Guatemala y no podrá estar en el Mundial de Indonesia de 2023 y los Juegos Olímpicos de París de 2024. Estos malos resultados han desatado muchas críticas en torno a la gestión mexicana. Para no hacer de los fracasos una constante en México, Andrés Fassi asegura que la solución es iniciar un proceso con Marcelo Bielsa.

“Si México tiene la posibilidad de atinar en la elección de su nuevo entrenador, luego de Qatar, y hacer un contrato de ocho años con una persona que tiene nombre y apellido, ése es Marcelo Bielsa; si México tiene esa capacidad, no me cabe la menor duda que el Mundial de México 2026, y el siguiente, México reflejará lo bueno que viene pasando a nivel de clubes”, explicó el presidente del club Talleres de Córdoba en un entrevista con Mediotiempo.

Ante las falencias en las categorías juveniles y la falta de oportunidad de estas jóvenes piezas en la Liga MX, Fassi recalcó que Marcelo Bielsa cuenta con la filosofía idónea para revertir esta situación y permitir una evolución en el fútbol mexicano.

“Si atinan con un entrenador como Marcelo Bielsa, que de acuerdo a mi criterio es el hombre que más capacidad tiene de hacerte crecer y evolucionar un proceso. Ojalá que México le atine a esa decisión; creo que a partir de ahí, México (podría) hacer un gran trabajo de formación en los equipos juveniles”, sentenció.

Proponen que Marcelo Bielsa sea el sucesor del Tata Martino en el Tri



¿Llegará?https://t.co/Dm1A7tCasl pic.twitter.com/JnyeGJrJEM— FutbolSapiens (@futbolsapiens) April 7, 2022

¿El Tri no tiene hambre?

Andrés Fassi aclaró que esta consiente de que la selección mayor posee grandes jugadores para pelear por mejores cosas e incluso para ser unos animadores del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el ex directivo del grupo Pachuca afirmó que a la plantilla le falta hambre de gloria.

“México tiene un muy buen plantel, uno de los mejores de los últimos Mundiales y que hay que exigirle al máximo; ese nivel de exigencia no lo he visto representado este último año, no he visto esa hambre de querer ganar, le falta hambre de querer ganar, hambre de protagonismo”, concluyó. ¡FRACASO HISTÓRICO! México🇲🇽 U20 quedó eliminado ante Guatemala🇬🇹 en la CONCACAF U20 2022 y no irá al Mundial Sub 20 de Indonesia 2023.



⭐️El elenco mexicano cayó en la tanda de penales. ¡Sorpresa en e torneo juvenil de CONCACAF! pic.twitter.com/WZrGR8jYI3— Express Futbol (@ExpressFutbolCL) June 30, 2022

También te puede interesar:

· “México tiene que ir sí o sí por Marcelo Bielsa”: quieren reemplazar a Gerardo Martino por un ‘Loco’ argentino

· “Eliminados por sobrados y muy creídos”: la indignación se apoderó de los aficionados mexicanos por quedarse sin Mundial y Juegos Olímpicos

· México y una tragedia deportiva: El Tri se quedó fuera del Mundial de Indonesia y de los Juegos Olímpicos de París