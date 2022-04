“México tiene que ir sí o sí por Marcelo Bielsa”: quieren reemplazar a Gerardo Martino por un ‘Loco’ argentino 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: “Está entre los cuatro mejores entrenadores del mundo”, sentenció Andrés Fassi ex vicepresidente del Grupo Pachuca. El ex directivo de fútbol mexicano considera que Bielsa debe liderar un proceso con El Tri de ocho años / Getty Images

A pesar de que El Tri consiguió su clasificación al Mundial de Qatar 2022, todo parece indicar que no quieren ver a Gerardo Martino en el banquillo de la selección mexicana. Antes del Mundial con Miguel Herrera o después con Marcelo Bielsa, el punto en común es que no quieren ver al “Tata” al mando de los aztecas. Andrés Fassi, ex directivo de la Liga MX, pide obligatoriamente al “Loco”.

“Le vaya como le vaya a México en el Mundial, tiene que ir sí o sí en búsqueda de Marcelo Bielsa como técnico. Es una de las muy pocas personas que reúnen todos los aspectos para ser técnico de la selección nacional y para darle un nivel de crecimiento a México en un proceso de cuatro o de ocho años”, sentenció el ex presidente del Grupo Pachuca, en unas declaraciones a ESPN.

Para México sería una opción mucho mejor Marcelo Bielsa.



Si lo dejan trabajar, es capaz de mejorar muchas cosas futbolísticas del país.



Está libre, y en ocasiones anteriores la FMF ya lo ha buscado. pic.twitter.com/vo05blAnC3 — Edu Torres (@edutorresr) March 29, 2022

Por otra parte, Fassi aseguró que el ex seleccionador de Chile es uno de los mejores entrenadores del mundo y le dará a El Tri el salto de calidad que tanto necesita para establecerse como la mejor selección de Concacaf y una de las más peligrosas en cuanto a fútbol se refiere.

“Bielsa puede ser un parteaguas como técnico de la selección mexicana, ya que es uno de los cuatro o cinco mejores entrenadores del mundo y lo ha demostrado con creces”, explicó.

¿Que hubiese pasado si Marcelo Bielsa hubiese sido el seleccionador mexicano desde hace un tiempo atrás?

Andrés Fassi está convencido de que Marcelo Bielsa es el estratega idóneo para devolverle la gloria a la selección mexicana. El ex directivo del Pachuca aseguró que si el “Loco” hubiese tomado la dirección técnica de México desde hace mucho tiempo atrás, hoy El Tri contaría con una idea de juego clara y un universo de futbolistas más amplio.

“Si nosotros ya hubiésemos tenido como entrenador a Marcelo Bielsa, seguramente ya hubiéramos tenido una camada no sólo en la selección mayor, sino en la olímpica, en la Sub-20, en la Sub-17; tendríamos una estructura de trabajo sin igual”, concluyó. A lado de potencias del futbol como lo son Brasil y España, México subió al podio en los #JuegosOlímpicos de Tokio 2020. Después de una grata exhibición ante los locales, el “Tri” ganó la medalla de bronce y hoy recibieron la presea

https://t.co/xZ9LFop4BR pic.twitter.com/8AOj4inhTo— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) August 7, 2021

Mexico no es el único en la pelea

En caso de ser cierto los rumores al rededor de el "Loco" la Federación Mexicana de Fútbol no tendrá una misión para nada fácil. Actualmente hay un par de selecciones más que quieren iniciar un nuevo ciclo con el argentino al mando: Colombia y Bolivia.

