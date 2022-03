¿Sería un error despedir a Gerardo Martino? David Faitelson considera que Miguel Herrera no debería ser una opción para dirigir a México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En los últimos días se ha hablado mucho del rendimiento de la selección mexicana en el Octagonal de Concacaf. El Tri no ha tenido un óptimo desempeño de la mano de Gerardo Marino y se ha hablado mucho de su posible salida del conjunto azteca. Uno de los máximos críticos ha sido David Faitelson, sin embargo, el polémico periodista considera que la solución de México no es salir del “Tata”.

“No creo que sea tiempo de pensar en cortar la continuidad del entrenador argentino. Es verdad que el equipo mexicano se ha extraviado futbolísticamente y que con este nivel no le alcanza para trascender en el Mundial (…) Los números de Gerardo Martino son buenos, muy buenos, diría yo, pero el tema del nivel futbolístico fue un asunto que decayó dramáticamente en los últimos meses. hoy, la brújula se ha perdido. El equipo está extraviado“, sentenció Faitelson en su columna de ESPN.

Gerrardo Marino ha dirigido 51 partidos al mando de la selección mexicana. Durante esa cantidad de encuentros El Tri ha salido victorioso en 38 duelos, además de 8 empates. El estratega argentino ha pedido solo 7 partidos, pero 3 de ellos han sido ante Estados Unidos en un mismo año. Sin duda alguna es una enorme mancha en su registro y Faitelson lo resaltó.

“México se clasifica al Mundial porque es una obligación. Esta selección no ha podido ganarle a Estados Unidos en cuatro presentaciones consecutivas. Se perdió la final de la Copa Oro y de la Liga de las Naciones de la Concacaf, y lo peor de todo: no se juega a nada, el equipo parece extraviado. Domina el balón y los tiempos del juego porque sus rivales son mediocres o malos“, explicó.

Miguel Herrera no debería ser el “plan B” de El Tri

En los últimos días se ha asomado la posibilidad de que Miguel Herrera asuma las riendas de la selección mexicana. Muchos lo piden bajo el rol de “el salvador” y el propio estratega mexicano ha entrado en ese juego al decir que siempre estará a disposición. Sin embargo, Faitelson considera que el azteca no debería ser una opción principalmente por su vínculo con Tigres de la UANL, su actual equipo dentro de la Liga MX. 2.26 – The Mexican National Team led by Miguel Herrera🇲🇽 averaged 2.26 goals in favor per game in competitive matches. Led by Gerardo Martino🇦🇷 they average 1.77. Styles. pic.twitter.com/qXlYaxSpKa— OptaJorge (@OptaJorge) March 29, 2022

“Miguel Herrera es el ‘bienamado’ de muchos especialistas y también de muchos aficionados. Herrera hizo un gran trabajo cuando tuvo la ocasión de dirigir a la selección en el Mundial del 2014, pero hoy está ocupado en Tigres y se debe a Tigres. No puede, o no debería ser una opción cuando existe un contrato de por medio“, concluyó.

