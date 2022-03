Hugo Sánchez sigue resentido: el “Pentapichichi” aseguró que el fútbol mexicano está en deuda con Vucetich y con él

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la inestabilidad dentro de la selección mexicana, Hugo Sánchez hace leña del árbol caído con la intención de obtener una nueva oportunidad al frente de El Tri. Mucho se ha hablado de la posible salida de Gerardo Martino por sus problemas de salud y rendimiento de sus dirigidos. Ante estos reportes, el “Pentapichichi” levanta la mano para asumir las riendas del conjunto azteca porque es una “deuda” que tiene con él.

“Quiero que sepan que el fútbol mexicano está en deuda con Vucetich y está en deuda conmigo porque no nos han dado la oportunidad de estar al frente de la selección en una Copa del Mundo, y obviamente a mí me encantaría estar en ello”, sentenció Hugo Sánchez en ESPN.

“Hugol” considera que merece la oportunidad de estar en el banquillo de El Tri en Qatar 2022 al igual que Víctor Manuel Vucetich, actual entrenador de Rayados de Monterrey. Lo que si parece tener claro el ex futbolista mexicano es que el proceso de Gerardo Martino tiene una muy cercana fecha de vencimiento.

“Obviamente están ellos en deuda también con Vucetich porque el trato ha sido muy malo para con él como para conmigo. En cambio, Miguel pues se siente protegido, apoyado y consentido. Vamos a ver qué pasa, pero lo del Tata parece que no va por buen camino”, sentenció.

50 PARTIDOS DEL TATA 🇲🇽



Este jueves, Gerardo Martino llega al medio centenar de partidos al frente de la Selección Mexicana.



¿CÓMO LE HA IDO? 🤔…

Ojo, porque su porcentaje de efectividad es altísimo ⚽️



NOTA▶️ https://t.co/WU4guJIjb8 pic.twitter.com/wFZXLi3eMS — W Deportes (@deportesWRADIO) March 23, 2022

Hugo Sánchez no quiere a Miguel Herrera

El “Piojo” ya ha dirigido un Mundial al mando de la selección mexicana. A pesar de que tiene contrato con Tigres de la UANL, Miguel Herrera dejó muy abierta la posibilidad de dirigir a El Tri. Sin embargo, Sánchez no cree que el “Piojo” sea el indicado para tomar las riendas de la selección en estos momentos.

“Así ha pasado en muchas etapas de la selección nacional que se busca remedios inmediatos en lugar de planificar seriamente y profesionalmente (…) México va a ir al mundial, pero con una imagen muy diferente a la que esperábamos; que piensen en Miguel Herrera me parece algo sencillo porque ellos lo tienen ahí fácil como cuando pasó con Tuca en su momento y se prestó”, concluyó. 2.26 – The Mexican National Team led by Miguel Herrera🇲🇽 averaged 2.26 goals in favor per game in competitive matches. Led by Gerardo Martino🇦🇷 they average 1.77. Styles. pic.twitter.com/qXlYaxSpKa— OptaJorge (@OptaJorge) March 29, 2022

El Mundial negado a Hugo Sánchez

El “Pentapichichi” ya estuvo en el banquillo de la selección mexicana. Sánchez dirigió a El Tri en 24 partidos y tuvo la oportunidad de estar en una Copa América (perdió las semifinales con argentina) y una Copa Oro (perdió la final con Estados Unidos). A pesar de su paso fugaz, “Hugol” no descansará hasta vivir una Copa del Mundo desde el área técnica. Otro pasaje histórico es la escandalosa goleada del TRI a los guaraníes durante la Copa América 2007 por 6-0 en el partido por el tercer lugar. Martino empezaba apenas su proceso con la albiroja y el combinado de Hugo Sánchez prometía, aunque todos sabemos el desenlace. pic.twitter.com/KAQDeTMDz2— Toño Ramos (@Ramos019) March 26, 2019

