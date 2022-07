Viuda de Fernando del Solar revela cómo fueron los últimos momentos del conductor: “Se fue feliz”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 30 de junio murió Fernando del Solar a los 49 años, y aunque en un principio se conocían pocos detalles de su inesperada partida fue Ana Ferro quien compartió cómo fueron los últimos momentos del conductor, así como las causas de su muerte.

El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente, en esta ocasión por el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar quien es considerado uno de los conductores más queridos y respetados, de espíritu incansable y profundo amor por la vida.

En medio de un dolor inexplicable, Ana Ferro, viuda de Fernando Martín Cacciamani Servidio, compartió en entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ que el querido presentador falleció junto a ella y recordó cómo fueron sus últimos momentos en vida.

“Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo y se fue feliz y en paz y eso es lo más importante”.

Entre lágrimas, pidió no olvidar a Fernando del Solar, pero sobre todo, seguir recordando la sonrisa y carisma que se convirtió en una de las características más sobresalientes a lo largo de su carrera: “No olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones porque eso es lo que él hubiera querido, que siguiéramos sonriendo”, dijo.

Ana Ferro recordó que, días antes de su muerte, el también actor le confesó lo especial que fue y lo que la diferenció de las otras parejas sentimentales con las que compartió su vida.

“Eres a la única mujer que me le he declarado, porque todas las demás se me habían declarado. No sabes lo feliz que me puso eso. Cuando estaba en terapia me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única'”, recordó, mientras que ella declaró haber estado con el amor de su vida, ya que jamás había conocido a un ser como él.

Durante el mismo enlace telefónico, Ferro destacó que uno de los problemas que desencadenó la muerte del conductor fue la muerte de su papá ocurrida el pasado 12 de junio.

“Hace tres semanas se fue su papá, y Fer… se invadió su corazón de mucha tristeza y creo que eso le costó mucho a él. Ahora está con él”.

Ana Ferro declaró ante diversos medios de comunicación que la muerte de Fernando del Solar se originó debido a una baja de defensas en el organismo provocándole una fuerte pulmonía que desafortunadamente no logró superar.

También te podría interesar:

–Esposa de Fernando del Solar revela la causa de muerte del conductor: “sus pulmones quedaron afectados”

–“¿Cómo se vive sin ti?”, fue el sentimental mensaje para Fernando del Solar de Anna Ferro, su esposa

–Así era por dentro la casa que Fernando del Solar compartía con Anna Ferro, su último amor