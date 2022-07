Esposa de Fernando del Solar revela la causa de muerte del conductor: “sus pulmones quedaron afectados”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Fernando del Solar, ex conductor del programa Venga la Alegría. A pesar de que no se reveló inmediatamente la razón de su muerte, Anna Ferro, la actual viuda del también actor, especificó en una conferencia de prensa que su esposo murió después de una neumonía, después de que sus defensas bajaran tras la muerte de su padre.

“Fue repentino, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias, luchó y lo logró, es un mensaje para todos los que han tenido cáncer, sí se puede y lleven su luz por todos lados. Fue por una neumonía. Para él una gripa era algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó, luchó hasta el último momento. Fue muy repentino”, fueron las palabras de Ferro sobre cómo estaban los pulmones del presentador.

Aseguró que la muerte del padre de Del Solar hicieron que las defensas del argentino bajaran y lo que empezó como una gripe terminó en una neumonía: “Hace unas dos semanas y media su papá falleció, fue una tristeza y fue algo que le costó superar, sus defensas bajaron, empezó con una gripe y se fue agravando hasta una neumonía”. Sin embargo, aseguró que el rumor de que sus restos serían trasladados hasta Argentina era falso.

En el pasado Fernando del Solar había hablado de cuando se enteró de que fue diagnosticado con cáncer horas antes de que le dieran una increíble oportunidad de trabajo: “En el mejor momento de mi vida, la sensación de: La Academia. El conductor de La Academia, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado me lo iban a estar dando ese día en vivo, y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no”, relató.

“Yo estaba en el foro recibiendo esta noticia feliz, pero a la vez, imagínense, con el miedo de que si en unas horas me dicen que tengo cáncer”, dijo el argentino sobre lo agridulce que fue ese momento. “El oncólogo lo único que hace es confirmar que tienes cáncer. Me acuerdo que yo me hacía chiquito en la silla mientras el doctor me decía: ‘y bueno, vamos a hacer tal tratamiento, y quimioterapias…’, y uno se hace chiquito y lo único quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre” agregó.

“Me acuerdo que me metí en la cama y no quise salir casi durante un mes. En ese momento me acuerdo que hablé con el productor de ‘Venga la Alegría’ y le dije: ‘Oye, no me voy a presentar porque tengo esto y no tengo las ganas ni las fuerzas de pararme frente a la gente y decirles algo’“, fue lo que terminó de relatar Fernando del Solar.

