Conoce más sobre Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar. Te decimos como fue su historia de amor

La noticia de que el conductor Fernando del Solar falleció ha este jueves a los 49 años de edad ha impactado al mundo del entretenimiento mexicano con mucho dolor. El también actor fue diagnosticado con Linfoma de Hodkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos, en 2012.

Durante sus últimos años Del Solar había empezado una relación con Anna Ferro, con quien se casó apenas en marzo de este año. Anteriormente, el presentador estuvo cerca de 8 años junto a Ingrid Coronado, madre de sus hijos Luciano y Paolo, pero terminaron en el año 2015. El año siguiente el actor se dio otro chance amoroso al conocer a Anna Ferro.

Fernando del Solar comentó varias veces que Ferro fue una persona muy importante en su recuperación, ya que lo ha acompañado en esta etapa complicada de su vida. “Le debo muchísimo [a Anna] porque ha sido una compañera incansable en los malos momentos, en los peores, en los buenos, ahí ha estado. Me ha tomado la mano y, bueno, vamos juntos”, fueron sus palabras en 2020.

Al Ferro ser una profesora de yoga y pilates, no es raro que la pareja se haya en una de sus clases. Luego el presentador la invitó a una cita y su relación se fue construyendo.

La viuda de Fernando del Solar es italo-mexicana, y en sus redes sociales comparte constantemente su amor por la naturaleza y el ejercicio. Para Del Solar, Ferro fue uno de sus pilares más importantes: “Sí me gustaría estar con Anna el resto de mis días. El volverme a casar podría ser no es algo que me urja, pero podría ser. A veces necesitas de una compañera que te tome de la mano, te diga: ¿qué está pasando?, vamos juntos, yo te apoyo, y eso en Anna ha sido espectacular”. View this post on Instagram A post shared by Anna Ferro (@annaferro8)

Se casaron el pasado 22 de marzo en las playas de Cancún en una ceremonia íntima, después de estar comprometidos un año. La noticia la dieron a conocer en abril: “Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón, Anna Ferro, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el ‘sí’… triunfamos”, escribió Fernando del Solar sobre esta unión.

