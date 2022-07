Policía asesinó a su bebé y luego se suicidó: escribió una carta explicando por qué lo hizo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un caso que consternó al mundo fue el de un policía que asesinó a su bebé y posteriormente se quitó la vida.

Fue en agosto del año pasado cuando David Louden, un oficial de West Mercia, en Gales decidió perpetrar el crimen, no sin antes dejar una nota en la que explicaba la razón de su decisión.

“No puedo ver a Harrison retroceder y asustarme y confundirme con el mundo que lo rodea. No puedo dejar que eso nos destruya, la presión y mi mente enferma ganaron. No podía ver que esto se pusiera peor. La única forma es morir, no podía dejarte con Harrison, sería demasiado. Lo hice por amor y desesperación”, escribió el hombre para su esposa.

Antes del fatídico episodio, Louden y su esposa, ambos policías, salieron de vacaciones pero de un momento a otro decidieron regresar a su casa porque el hombre no se sentía bien.

Hace una semana, el policía David Louden su hijo Harrison fueron encontrados muertos en su casa, en Inglaterra. Hoy, las autoridades revelaron que podría tratarse de un homicidio y un suicidio. https://t.co/IHzmKX86xI — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) August 20, 2021

Sam, esposa de David, confesó durante una audiencia que tuvo lugar este 30 de junio, que el agente del orden había estado lidiando con varios problemas de salud mental, mismos que detonaron con la pandemia a causa del COVID-19.

Si bien pidió ayuda profesional y siguió un tratamiento, no le funcionó de acuerdo a la esposa del propio homicida.

“El confinamiento lo tenía enloquecido”, ya que debido a las restricciones por la pandemia no podía asistir a terapia físicamente para atenderse como creía que debía ser, pero tampoco para tratar con el diagnóstico que le habían hecho al pequeño Harrison, ya que padecía de autismo.

“Se me hizo un nudo en el estómago, sabía que algo no estaba bien. Sabía que Dave estaba deprimido pero no tenía idea de que estaba contemplando el suicidio, nunca se discutió y no era una preocupación”, añadió la mujer en declaraciones dadas a conocer por la policía.

Te puede interesar:

Mamá vegana que mató de hambre a su hijo de 18 meses recibe condena

Muere niño dentro de automóvil mientras su madre trabajaba en una farmacia de Georgia