Luisito Comunica es criticado por sus seguidores después de dar su opinión de ‘Everything Everywhere All at Once’

El filme “Everything Everywhere All at Once” ha sido un éxito en taquilla y ha gustado mucho a la crítica estadounidense gracias a sus efectos y a la historia compleja que relata. Actualmente, tiene un 8,3 de calificación en IMDb y con 320 reseñas llegó a un 95 en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, parece que Luisito Comunica no sido fan del filme y ha decidido comentar su opinión en sus historias de Instagram: “No me gustó. Larguísima, confusa, todos se dan vergazos todo el tiempo, llena de peleas sin sentido toda la perra película”.

Aunque esto es algo que el youtuber hace normalmente en sus redes sociales, muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con su comentario, por lo que empezaron a desestimar su opinión y a hablarle de su trabajo en la película “Sonic” no había sido el esperada.

“A veces por las noches, sólo deseó que luisito comunica deje de comunicar”, “A luisito comunica no le gustó Everything Everywhere All at Once pero sí le gustó Nuevo Orden, el chiste se cuenta solo”, “Como me caga luisito comunica, que no le gustará EEAO no significa que sea mala película, pinché vato imbecil, hechando atrás a las producciones independientes” y “Es 2022 y todavía siguen a Luisito Comunica??? Por qué???”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros seguidores de Luisito comunica defendieron su opinión, pero muchos de los detractores aseguraron que su opinión podría hacer que muchos no quieran ir a ver la película.

