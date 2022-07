Video: Explosión de un camión jet en una exhibición aérea deja al conductor muerto en Michigan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un hombre murió el sábado en un espectáculo aéreo y festival de globos aerostáticos Field of Flight de Battle Creek, tras la explosión de su camión jet, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Battle Creek dijo que el suceso tuvo lugar cerca de la 1:10 de la tarde en la parte pirotécnica del evento. La víctima fue identificada como Chris Darnell, de 40 años de edad, quien conducía un Sockwave Jet Truck a 300 mph.

Hoy confirmó la policía de #Michigan, que el conductor, Chris Darnell, murió en el Battle Creek Air Show, luego que su camión se vio envuelto en llamas y explotó cuando competía con dos aviones que iban a más de 300 mph. El evento tuvo que ser pospuesto después del accidente. pic.twitter.com/rDXKacP3fG — Bluff Society (@BluffSociety) July 3, 2022

Según FOX 17, la muerte involucró un camión de dos motores a reacción, que es parte del Darnell Racing Enterprises. El estallido ocurrió durante una carrera entre dos aeronaves.

En un video del momento se muestra a Darnell pasando junto a una explosión en la pista cuando su vehículo se incendió y lo que quedó del remolque rodó a toda velocidad hacia adelante.

Shockwave Jet Truck crashes at a Michigan air show, killing driver. >> https://t.co/ebThNVqoWa — Chris Darnell, 40. Shockwave has roots in the Joplin-Area. Most recently based near Springfield, Mo. ⁦@koamfox14⁩ #joplinnewsfirst #shanbecker #shockwavejettruck pic.twitter.com/bBb2Ny7GY9— Joplin News First (@JoplinNewsFirst) July 3, 2022

El Departamento de Bomberos de Battle Creek, la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Policía de Battle Creek investigan el incidente.

El resto del espectáculo de Field of Flight fue cancelado el sábado y reanudado este domingo, informó la policía. Sad to report that Chris Darnell, driver of the SHOCKWAVE Jet Truck, died today in an accident during the air show at the Battle Creek Field of Flight Air Show and Balloon Festival in Michigan. pic.twitter.com/4z7xB1YItx— Pro-Billet Torque Converters™ (@ProConverters) July 3, 2022

“Lamentamos haber tenido que cancelar la parte del espectáculo aéreo hoy, pero se hizo por seguridad y respeto”, dijeron los organizadores del festival en una publicación de Facebook.