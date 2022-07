Autoridades identifican al pistolero que mato a dos personas e hirió a cuatro tres policías y un civil en Haltom City

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La policía de Haltom City dio a conocer la identidad del pistolero que disparó a dos personas que murieron e hirió a tres policías y un civil, en un ataque que se presume fue una emboscada.

El hombre fue identificado como Edward Freyman, de 28 años de edad, quien iba armado con un rifle de asalto y una pistola. Las víctimas mortales son Collin Davis, de 33 años, y Amber Tsai, de 32, informó la policía de Haltom City en una rueda de prensa.

El sospechoso tendió una emboscada a varios oficiales que respondieron a reportes de un tiroteo en la cuadra 5700 de Diamond Oaks cerca de las carreteras Belt Line y Jupiter.

Una mujer de avanzada edad también fue disparada en una pierna, se espera que sobreviva a sus heridas, dijeron las autoridades de la localidad.

Los agentes lesionados durante el tiroteo fueron identificados como Cpl. Zach Tabler, el oficial Tim Barton y el oficial José Avila. Los tres recibieron varios disparos. Table y Avila aún permanecen hospitalizados. Barton fue dado de alta del centro de salud el domingo.

🇺🇲#EEUU 🚨#URGENTE | Varios departamentos de policía responden a un tiroteo en Haltom City, en el estado de Texas.

La policía no ofreció mucha información sobre lo que pudo haber causado el tiroteo. El vocero del Departamento de Policía de Haltom City, el detective Matt Spillane, expresó que Freyman estaba “asociado” con una de las personas disparadas, pero no reveló quién. Tampoco está claro cómo el tirador pudo haber conocido a una de las víctimas del hecho.

“Todo lo que sabemos es que se conocían, pero no sabemos cuál era su relación”, dijo el jefe de policía de Haltom City, Cody Phillips.

Los funcionarios manifestaron que han brindado poca información porque a una investigación que se encuentra en curso de los Texas Rangers.

En este sentido, en una cuenta de LinkedIn de Freyman muestra que fue líder del equipo de infantería del Ejército de Estados Unidos desde 2014. El Ejército no respondió a una solicitud que buscaba corroborar el aislamiento de Freyman.

Las autoridades reprodujeron un breve video en donde se puede ver al pistolero disparando a un grupo de agentes que se acercaba a una casa. Los oficiales colapsaron inmediatamente, algunos gimieron de dolor y otros dijeron que les habían herido.

Inició un intercambio de disparos entre Freyman y los funcionarios. Se hicieron más de 100 disparos en el lugar ubicado al noreste del condado de Tarrant, dijo el jefe de policía. El tirador escapó de la casa poco después lo que condujo a una corta persecución.

Freyman fue hallado cerca con una herida de bala autoinfligida.

Los funcionarios trabajaron para limpiar una casa al otro lado de la calle, donde los residentes dijeron que vivía la mujer que habría llamado en un principio al 911. Varias ventanas de la vivienda fueron impactadas por las balas.

Los disparos también llegaron al menos otras dos viviendas.

Los vecinos del lugar informaron que Tsai residía en la casa donde ocurrió el primer tiroteo. Fue descrita como una mujer tranquila y agradable que se mantenía sola.

El gobernador, Greg Abott, escribió un tweet al respecto diciendo: "Nuestras fuerzas del orden de Texas arriesgan sus vidas todos los días para servir y proteger a nuestras comunidades".



Our Texas law enforcement risk their lives every day to serve & protect our communities.



Texas Rangers are working with local law enforcement to investigate.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 3, 2022

