Tiroteo en Texas deja dos muertos y cuatro heridos, incluyendo tres policías, según las autoridades

Dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas, entre ellos tres oficiales lesionados, el sábado en la noche luego de que un pistolero abriera fuego en Haltom City, informaron las autoridades.

El sospechoso también murió de una herida de bala autoinfligida, dio a conocer la policía de Haltom City. Los tres agentes y el civil heridos fueron trasladados a centros de salud, esperando que sobrevivan.

Richard Alexander, sargento de la policía de la ciudad de Haltom, manifestó que los oficiales recibieron un reporte cerca de las 6:45 de la tarde en la cuadra 5700 de Diamond Oaks Drive Norte, en las cercanías de la autopista Denton, tras recibir la llamada de una mujer para reportar una balacera. Seis minutos luego, se realizaron más disparos y se informó que los funcionarios fueron heridos un minuto después.

Un hombre que se encontraba en la entrada de una casa cerca de una motocicleta y una mujer dentro de su vivienda fueron las víctimas fatales del tiroteo, dijo Alexander.

Una mujer anciana que llamó al 911 recibió un disparo en una pierna, pero se espera que sobreviva.

El tirador fue hallado con un rifle de asalto estilo militar y una pistola en la cuadra 3900 de Golden Oaks Drive, a dos cuadras del lugar de los hechos, tras una búsqueda “bastante larga”, informó el sargento.

Los agentes del orden dispararon contra el sospechoso, pero no estaba claro si el tirador fue alcanzado por las balas de los oficiales. El Texas Ranger tiene abierta una investigación sobre el caso.

Las autoridades no revelaron los nombres de los muertos y heridos, y no estaba claro qué causó el tiroteo.

“Trabajemos, obtendremos toda la información lo más rápido posible”, dijo Alexander. “Pero oren por todos nosotros, las familias, y saldremos de esto y seremos fuertes como siempre”.

Un video del lugar de los hechos mostró a numerosos agentes y vehículos de bomberos estacionados a lo largo de la calle. Se podría observar a la policía fuertemente armada corriendo por una carretera, y un funcionario descargó un robot de la parte de atrás de una patrulla.

“Está bien, entonces tenemos un tirador activo en el área”, dijo un oficial a una multitud reunida al otro lado de la calle alrededor de las 8:00 de la noche. “Está armado. Por favor, váyanse por tu seguridad. Por favor, váyanse. Ya ha disparado a varias personas. Por favor, váyanse.”

Pese a las advertencias, los vecinos continuaron reuniéndose cerca de la escena, y un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Texas rodeo el perímetro.

Las autoridades anunciaron que el hombre ya no era una amenaza a las 9:15 de la noche.

