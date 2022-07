ONU alerta sobre “vulnerabilidad” del Caribe ante cambio climático

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó este lunes (04.07.2022) sobre la “vulnerabilidad” del Caribe ante el cambio climático y abogó por mecanismos de financiamiento para los países en desarrollo, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CARICOM, en Surinam.

“Los pequeños estados insulares del Caribe son especialmente vulnerables a lo que quizás sea el mayor desafío que hoy enfrenta nuestro mundo: la crisis climática”, dijo Guterres en Paramaribo, Surinam, en su discurso en la apertura de la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), encuentro que se prolongará hasta el martes con un posible mercado único regional en la agenda.

“El Caribe es zona cero de la emergencia climática global”, agregó.

Guterres pidió acciones urgentes para reducir las emisiones de carbono y encontrar “soluciones” ante el problema: “No tenemos tiempo que perder”.

Fossil fuels account for 75% of greenhouse gas emissions & 90% of carbon dioxide emissions, making them the largest contributor to the climate crisis.

As #ClimateAction becomes more urgent, get more facts about causes & impacts of the climate emergency: https://t.co/w8Ct5vQ1k1 pic.twitter.com/xU2qZ5WHKz

— United Nations (@UN) July 3, 2022