¿Guerra en Chivas de Guadalajara? Gael Sandoval aclara su presunto conflicto con Alexis Vega

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mucho se ha hablado de los posibles conflictos internos dentro de la plantilla de Chivas de Guadalajara. Los reportes indican que Alexis Vega sería una de las piezas principales que habría impedido el regreso de Gael Sandoval al “Rebaño Sagrado”. Sin embargo, el ex jugador del Wellington aclaró su situación con el azteca.

¡ACLARÓ TODO! 😌❤️



Gael Sandoval habló sobre la relación que tiene con Alexis Vega… https://t.co/G7J6MbHMNh pic.twitter.com/jGRfOXlWmt — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 6, 2022

A través de un Instagram Live, recopilado por Mediotiempo, Gael Sandoval respondió a múltiples preguntas. Era evidente que muchos iban a interrogar al mexicano para conocer qué había pasado con su relación con Alexis Vega. Pero para sorpresa de muchos, Sandoval desmintió los rumores de aquella exclusión de su compañero.

“Tranquilo nalgón, ya sabes cómo los medios inventan. Papi, vamos aclarando las cosas: mi hermanito Vega no, obviamente no tuvo nada que ver en esto de las decisiones. A menos de que yo no sepa que a Vega ya lo hicieron directivo, pero no es cierto, no creo, porque si lo hicieron directivo no podría jugar”, explicó Sandoval a través de sus redes sociales.

Finalmente, Gael Sandoval aconsejó a los aficionados a que no creyeran en “chismes” que perjudican la estabilidad del club. De hecho, uno de los últimos reportes señala que habría una fuerte división en la plantilla, cuatro “grupitos” que separan el plantel de Ricardo Cadena.

“Vega no tuvo nada que ver con esto, los chismes están a la orden del día, así que descuiden, Vega y yo tenemos una amistad chingona y ya (…) No se metan ideas a la cabeza ni nada, puros chismes. Que si fuera cierto, ahorita le diría al pinché Alexis que me regrese, pero no, tranquilos, no se metan ideas a la cabeza gente“, concluyó. ¡GAEL FUE CONTUNDENTE!https://t.co/23qtF5IfZD

Qué buen calificativo usó Walter Gael Sandoval para describir su amistad con Alexis Vega…https://t.co/23qtF5IfZD pic.twitter.com/BVUHfFRpIC— Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 6, 2022

También te puede interesar:

° Alerta en Chivas de Guadalajara, ¿Alexis Vega se irá del Rebaño Sagrado?

° ¿Se acabó la paz en Chivas de Guadalajara? Los “grupitos” que desestabilizarían al Rebaño Sagrado

° ¿Chicharito sería el salvador? Aficionados de Chivas de Guadalajara exigen un refuerzo por la lesión de José Juan Macías