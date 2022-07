Héctor Herrera explotó contra sus detractores: el mexicano no se contuvo al momento de defender su llegada a la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fichaje de Héctor Herrera por el Houston Dynamo de Estados Unidos ha sido duramente criticado por los aficionados mexicanos. “HH” llegó a la MLS luego de tener una excelsa campaña con el Atlético de Madrid. A pesar de que tenía nivel para mantenerse en Europa, el azteca prefirió marcharse al fútbol estadounidense. Pero el internacional con El Tri cree que de igual forma lo hubiesen criticado.

“Si me hubiese quedado en el Atlético de Madrid jugando sin la regularidad, la gente me criticaría que por qué me quedo. Me vine a la MLS y me critican que por qué me voy a Estados Unidos. Al final hice lo que mejor era para mí y mi familia, estoy tranquilo y aquí tendré mucha mayor regularidad de la que disponía en España”, sentenció el mexicano en una entrevista con ESPN.

Héctor Herrera confía en Gerardo Martino

Existe cierta preocupación sobre cómo llegará la selección mexicana al Mundial de Qatar 2022. Con “HH” en la MLS, en lugar de LaLiga de España, las preocupaciones por su nivel salen a flote. Sin embargo, Herrera se mostró bastante tranquilo y confiado en el proceso a cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo.

“La forma de jugar está clara, llevamos cuatro años jugando con el Tata, pueden salir las cosas mejor o peor, pero la idea es clarísima. Dependerá del momento en que llegue cada jugador para que en conjunto podamos hacer un gran papel (…) Soy parte del grupo de los capitanes. La selección, el Tata Martino y todos estamos conscientes de lo que viene por delante. Lo dije anteriormente, la idea es llegar con mejor ritmo y mejor momento al Mundial para hacer une excelente Mundial“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Hector Herrera (@h.herrera16)

