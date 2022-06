“Disfruta tus millones en la MLS”: Héctor Herrera se despide del Atlético de Madrid, pero fue destrozado en las redes sociales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Oficialmente Héctor Herrera concluyó su ciclo en él Atlético de Madrid. “HH” ya luce los colores del Houston Dynamo y decidió cerrar definitivamente su vínculo con los “Colchoneros” dedicándole unas palabras. Sin embargo, no hubo buena receptividad de sus seguidores. El futbolista mexicano fue el centro de las críticas al concretarse su llegada al fútbol de Estados Unidos.

“Quiero agradecer al Atlético de Madrid por estos tres increíbles años que pasamos juntos, fue un placer pertenecer a esta gran institución y competir al máximo nivel en LaLiga y en la Champions League. Gracias a cada uno de los fans del Atleti por recibirnos a mi familia y a mí en esta gran ciudad, y tengan por seguro que siempre llevaremos a España en un lugar muy especial de nuestros corazones”, decía parte del comunicado que publicó Héctor Herrera a través de Twitter.

Colchonero hoy y siempre 🔴⚪️ GRACIAS por todo @Atleti 👋🏻🦊 Nos volveremos a ver #AúpaAtleti pic.twitter.com/pbMjfplBYr— Héctor Herrera (@HHerreramex) June 9, 2022

Desde que se conoció que el mexicano llegaría a la MLS, los aficionados aztecas manifestaron su desaprobación y rechazo. Gran parte de las opiniones consideraba que “HH” aún tenía madera para permanecer en Europa, pero que había preferido el dinero antes que permanecer en el mejor nivel del balompié. The wait is over… 🦊#DejaloTodo— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) June 9, 2022

Bajo estas circunstancias, las críticas no tardaron en ser parte de su despedida. El internacional mexicano fue tildado de conformista y algunos le reprocharon el hecho de haber cerrado un fichaje con otro club, cuando aún tenía un vínculo de seis meses con el Atlético de Madrid. 🎯 set for @HHerreramex | #TexasDerby



🔒 in your plans for July 9th— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) June 9, 2022

Las críticas a Héctor Herrera se hicieron notar

De James Rodriguez no vas a estar hablando— Daniel Arechiga ⚡ ⚡🇲🇽 (@agdaniel89) June 10, 2022

El típico conformista futbolista Mexicano en lugar de seguir peleando en el alto nivel para llegar fuerte al mundial a no mejor ala cómoda para ganar más dólares , MEDIOCRES .— Carlos (@celc09) June 9, 2022

Este pesetero hizo lo mismo cuando estaba en @FCPorto , pero en ese momento no criticabas.— James (@James_MartinsJR) June 10, 2022

ojala hayas escuchado las palabras de Faitelson, disfruta tus millones en la mls— Diego Sarabia (@diegomausaraso) June 9, 2022

Exacto , concuerdo al 100 , conformista típico mexicano— beto salc (@BetoSalc) June 10, 2022

