Incendio en Yosemite pone en riesgo a las secoyas gigantes y obliga al cierre parcial del parque

La arboleda más grande de secoyas gigantes en el Parque Nacional Yosemite se cerró el viernes cuando un incendio forestal que ardió a través de un denso bosque se convirtió en el más reciente en los últimos años en amenazar a los árboles más grandes del mundo, según The Associated Press.

El incendio forestal que amenaza a cientos de secoyas gigantes del Parque Nacional Yosemite se ha más que duplicado en tamaño en las últimas 24 horas, quemando casi 466 acres desde el viernes por la tarde, según el Sistema de información de Incidentes (inciweb).

OCFA’s Intel 24 on the #WashburnFire Yosemite National Park. Fire is mapped at 466 acres at 16:06 hours. pic.twitter.com/nXIwcx4NqS — FIRIS (@FIRIS) July 8, 2022

Scott Gediman, un portavoz del parque, dijo que el incendio de Washburn, que se encuentra en la parte sur del popular Mariposa Grove, hogar de 500 secuoyas gigantes maduras, está contenido en un 0% a partir del mediodía del viernes, pero el parque está en “modo de supresión total”, según Los Angeles Times.

Crew are constructing direct fireline on the Washburn Fire in the Yosemite National Park. With the current Fire activity they are making great progress. Thanks to the Substack subscriber who passed this video along. 🍻🙏 #california #washburnfire #wildfire #yosemite #cali #cawx pic.twitter.com/b9eooXEe6G — TheHotshotWakeUp (@HotshotWake) July 8, 2022

Mariposa Grove, la más grande de las tres arboledas de Yosemite, se cerró al público el jueves después de que estalló el incendio alrededor de las 2 p.m. El fuego aún no ha quemado ningún árbol secoya y nadie ha resultado lesionado. The Washburn Fire is burning near the lower portion of the Mariposa Grove. The fire is about five to eight acres. Firefighters are suppressing the fire from the ground and air. The Mariposa Grove is closed until further notice.#WashburnFire #Yosemite pic.twitter.com/a8UmOM9Baz— Yosemite National Park (@YosemiteNPS) July 8, 2022

Se emitió una orden de evacuación obligatoria para los residentes amenazados por el incendio de Washburn en el área del Parque Nacional Yosemite. Mandatory evacuation of the Wawona community and Wawona Campground due to the 466 acre #Washburnfire. Wawona road (Hwy41) is closed from South Entrance to the Wawona Golf Course.

Information map: https://t.co/o8JvdKdTBI

Photo/ Lindsay Stevenson pic.twitter.com/1kOI1q5jmq— Yosemite Fire and Aviation Management (@YosemiteFire) July 9, 2022

La orden emitida el viernes por la tarde es una evacuación obligatoria para la comunidad de Wawona y Wawona Campground. Se les pide a los que están allí que abandonen el área de inmediato y usen Wawona Road (autopista 41) en dirección norte hacia el valle de Yosemite. El tráfico en dirección sur está cerrado en el campo de golf de Wawona.

La causa del incendio está siendo investigada.

Te puede interesar:

– Cascada de fuego del Parque Nacional Yosemite regresa con nuevas reglas

– Un insecto está matando a las secoyas de California

– Profesor universitario es acusado de provocar intencionalmente incendios forestales en California