Shinzo Abe: cómo es el arma casera que utilizó el sospechoso del asesinato del ex primer ministro y cómo son las estrictas leyes para conseguir una en Japón

El ataque mortal contra el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe ha conmocionado a un país donde la violencia armada es muy rara.

¿Cuáles son las reglas en Japón sobre la propiedad de armas y qué sabemos sobre el tipo de arma utilizada en el asesinato?

Las imágenes de la emisora ​​japonesa NHK y de las redes sociales muestran diferentes vistas del arma que se disparó cuando el ex primer ministro japonés estaba dando un discurso de campaña.

Testigos dicen que vieron a un hombre que llevaba lo que describieron como un arma grande disparar dos veces contra Abe desde una posición de tres metros de distancia, directamente detrás de él.

El arma parece haber estado ensamblada con cinta negra que mantenía juntos dos cañones posiblemente hechos de aluminio y una base de madera. No parece tener un mecanismo de carga o agarre tradicional.

The gun used to shoot at Shinzo Abe (former Prime Minister) was undoubtedly homemade. pic.twitter.com/a6lp1y6UcV

— Sumi (墨すみ) (@Sumi_ENG) July 8, 2022