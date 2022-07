Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños 8 de su hija Caro con fiesta de ensueño en Orlando, Florida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jacky Bracamontes compartió en redes sociales las primeras imágenes de la fiesta de ensueño con la que celebrará este sábado 9 de julio el cumpleaños de su hija Caro, para la cual viajó desde la tarde del viernes a Orlando, Florida junto a su numerosa familia.

Jacqueline Bracamontes Van Hoorde, quien es mejor conocida como Jacky Bracamontes, sigue siendo una de las celebridades que continuamente recurre a sus redes sociales para compartir detalles de su vida profesional y familiar, en donde además de ella, el foco de atención son sus cinco hijas. Y fue así como una vez más causó revuelo al mostrar un poco de la lujosa celebración por el cumpleaños número 8 de su hija Caro.

Fue a través de su página oficial de Facebook, en donde la ex Reina de Belleza mexicana publicó un video en el que presumió su llegada a Orlando, Florida, en donde pasará junto a toda su familia y un selecto grupo de invitados el fin de semana.

En la grabación de poco más de tres minutos, Jacqueline Bracamontes se mostró emocionada al ver todas las sorpresas que esperaban a sus hijas en la lujosa mansión con todo y piscina en la que fueron recibidas con playeras personalizadas para los pequeños invitados, además de una recámara con temática de princesas pensada para las niñas más pequeñas y una más de Star Wars para las mayores. Esto sin dejar pasar la sala de juegos en los que seguramente pasarán momentos increíbles.

Pero eso no fue todo, ya que la mañana de este sábado 9 de julio, la protagonista de la telenovela ‘Sortilegio’ compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que mostró parte de la lujosa fiesta de verano y aprovechó para dedicar un amoroso mensaje de felicitación para su pequeña.

“¡¡¡Hoy cumple 8 años nuestra princesa Caritooooo!!! Y ya estamos listos para celebrarla. ¡¡¡Te amamos Caro!!!”, escribió la originaria de Guadalajara, Jalisco. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

La divertida fiesta en la piscina en la que hubo amigos, risas, juegos, bailes, maquillaje y mucha acción, también fue pensada por el cumpleaños número 6 de su hija Renata, quien celebrará un añito más de vida el próximo 15 de julio por lo que en lugar de un solo pastel, el festejo fue por partida doble. View this post on Instagram A post shared by Había Una Vez Una Foto (@habiaunavezunafoto_)

Algunas postales familiares fueron mostradas en el perfil social del estudio fotográfico encargado de plasmar los mejores recuerdos de Caro y Renata. View this post on Instagram A post shared by Había Una Vez Una Foto (@habiaunavezunafoto_)

