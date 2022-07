Luis Suárez, el fichaje imposible para la Liga MX: conoce cuánto dinero debía ofrecer Cruz Azul por el “Pistolero”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano sufrió una nueva desilusión luego de que Luis Suárez declinara un par de ofertas de la Liga MX. A pesar de la incredulidad de muchos, el propio uruguayo reveló que las propuestas de los clubes aztecas si existieron, pero el “Charrúa” no ve a México como una opción.

“Me llamaron de Toluca, pero ni voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, explicó Luis Suárez en una entrevista para Último Arco de Uruguay.

En el momento en que se habló de las posibles ofertas a Suárez, Edinson Cavani también fue parte de los rumores. Sin embargo, ninguno de los dos terminó por aceptar las ofertas de los equipos mexicanos. Una de las razones que sustentaban los rechazos tenía que ver con el tema económico.

El salario imposible para Cruz Azul

Luis Suárez no era una pieza fácil de convencer desde el punto de vista económico. Los reportes indican que el agente del futbolista uruguayo estableció un salario idéntico al que percibía en el Atlético de Madrid. Esto se traduce en €10 millones de euros al año ($10.1 millones de dólares).

Esta cifra terminó por sepultar el interés de Cruz Azul al tomar en cuenta que no pasan por un buen momento financiero, razón que los llevó a perder a Jonathan Rodriguez. Para contextualizar un poco, el futbolista mejor pagado de la Liga MX es Florian Thauvin con $5.9 millones de dólares al año; Luis Suárez habría cobrado $4.2 millones de dólares más que el francés. View this post on Instagram A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9)

