Luis Suárez reveló cuáles equipos del fútbol mexicano lo contactaron realmente para ficharlo

Continúa la novela protagonizada por Luis Suárez en el que la trama consta de encontrar un equipo. Mucho se había hablado de los presuntos acercamientos de varios equipos de la Liga MX para adquirir al ex delantero del Atlético de Madrid. Ante la incredulidad de muchos, el propio uruguayo reveló que si hubo ofertas de un par de equipos del fútbol mexicano.

Los Diablos Rojos del Toluca y Cruz Azul fueron los dos clubes interesados. El conjunto de Ignacio Ambriz ha sido uno de los equipos que más inversión ha hecho para él Apertura 2022 y Suárez era uno de sus objetivos. Por otra parte, ante el rechazo de Jonathan Rodriguez, “La Máquina” tenía las intenciones de suplirlo con otro uruguayo en su delantera.

“Me llamaron de Toluca, pero no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, reveló Luis Suárez para el programa llamado Último Al Arco que se difunde a través de la radio Sport 890 de Uruguay.

Luis Suárez es difícil de querer

Sin duda alguna el “Pistolero” ha tenido un montón de opciones sobre sus manos. La más reciente se trataba del histórico River Plate de Argentina. Sin embargo, Luis Suárez decidió rechazar dicha oferta tras los malos resultados del club a nivel continental.

“En ningún momento se me pasó por la cabeza venir a River. River me demostró cariño y me hizo cambiar el pensamiento. Lamentablemente con la eliminación (de la Copa Libertadores) esto se cae, pero estaba entusiasmado“, concluyó el Charrúa. View this post on Instagram A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9)

