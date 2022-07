Dani Alves en el fútbol mexicano, ¿cuánto dinero le ofrecen al brasileño en la Liga MX? 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX no se cansa de pujar por las grandes estrellas del fútbol mundial. A pesar de que Dani Alves no es uno de los laterales del momento, el ex jugador del FC Barcelona es una pieza de jerarquía que muchos equipos de Europa querrían tener. Sin embargo, el fútbol mexicano no quiere quedarse de brazos cruzados y tendría la intensión de contratar al lateral brasileño.

Los reportes indican que Tigres de la UANL habría sido el primer club que sondeó al brasileño. Pero todo se congeló con el pasar de los días. No obstante, otro conjunto mexicano habría salido al ruedo y se trata de Pumas de la UNAM.

🚨Pumas se contactó con Dani Alves y espera una respuesta para avanzar. 👇https://t.co/MkPDwSH5ya — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 6, 2022

Medios como UOL de Brasil y periodistas como César Luis Merlo han sido quienes han difundido esta información. Los reportes señalan que el club azteca tendría entre sus intenciones contratar a Alves por 12 meses al tomar en cuenta que tiene 39 años de edad.

Además de la experiencia, otra de las razones por las que Pumas ficharía al ex jugador del FC Barcelona es que el club debe llenar el vacío que les dejó Alan Mozo al marcharse a Chivas de Guadalajara.

¿Cuánto cobraría Dani Alves?

A pesar de que aún es una posibilidad, una de las razones que no hacen viable este fichaje sería el dinero que le ofrecerían al brasileño. Según informaciones de Heraldo Deportes, Pumas le ofrecería un salario de $316,000 dólares mensuales, una cifra muy fácil de equiparar e incluso de superar. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

