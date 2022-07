“No tengo nada que demostrarle a nadie”: Rogelio Funes Mori le manda un contundente mensaje a sus detractores 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En su momento, Rogelio Funes Mori era llamado a ser el “salvador de la selección mexicana”. Por momentos el argentino cumplió con dicha expectativa, pero poco a poco fue bajando el nivel hasta que una fuerte lesión lo terminó apagando por completo. El “Mellizo” ha perdido terreno en El Tri e incluso dentro de la Liga MX. Sin embargo, un nuevo gol le devuelve la fe.

El despertar de Rogelio Funes Mori parece haber llegado. Luego de ausentarse durante varios meses de la cancha, el atacante argentino lució a un mejor nivel en esta nueva temporada del fútbol mexicano. El “Mellizo” aportó dos goles para su equipo y aunque no pudieron ganar, las dianas del sudamericano le sirven para iniciar con buena puntería él Apertura 2022.

“Creo que todos trabajamos mismo objetivo, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sólo demostrarme a mí que puedo seguir compitiendo, haciendo goles, como desde que llegué, estoy tranquilo, sabemos tenemos un poderío ofensivo muy importante, pero lo importante acá es que los chicos que llegaron estén bien, contentos en el grupo, cada uno poder hacer buen desempeño en la cancha, va a depender de cada uno poder crecer futbolísticamente”, sentenció Funes Mori en rueda de prensa.

Rogelio Funes Mori no sufre por ser el líder de la Liga MX

No hay nada mejor para un delantero que llevarse a su palmarés el título de goleo. Sin embargo, Rogelio Funes Mori reconoció que este es un ítem por el que no se frustra. El “Mellizo” considera que lo más importante es sentirse bien físicamente.

“Sinceramente eso no me quita el sueño (título de goleo), estoy tranquilo, contento, después de tanto tiempo volví a jugar, creo lo más importante es estar bien físicamente, después lo demás llega solo y si no llega, no me voy a morir”, concluyó. #RayadosEnDirecto con Rogelio Funes Mori #ArribaElMonterrey https://t.co/UyKH6DecOC— Rayados (@Rayados) July 5, 2022

También te puede interesar:

° Rogelio Funes Mori, el primer desterrado por Gerardo Martino de la selección mexicana

° Jonathan Rodríguez y un golpe a Cruz Azul: el uruguayo manifestó toda su alegría por ser jugador de las Águilas del América

° ¿Se acabó la paz en Chivas de Guadalajara? Los “grupitos” que desestabilizarían al Rebaño Sagrado