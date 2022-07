Tragedia: Federico Valverde y Mina Bonino fueron drogados y robados durante sus vacaciones en Ibiza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las vacaciones no han sido perfectas para Federico Valverde, del Real Madrid, y su esposa la periodista Mina Bonino. La pareja que estaba en Ibiza los drogaron y robaron durante su estancia en la locación veraniega española y les robaron miles de dólares.

Bonino relató cómo ocurrieron los hechos en sus stories de Instagram y denunció que fue como un plan armado por los dueños del lugar donde se hospedaban y los chefs que tenían. La pareja de Valverde detalló que les robaron al menos $10,000 dólares en metálico.

“Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dicen que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos”. Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”, detalló Bonino, pero luego de allí la cosa fue de mal en peor.

“Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: ‘Voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y (estaba) vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”.

El cocinero casualmente luego de que ella se diera cuenta que no tenía dinero, anunció que dejaba la cocina y que no estaba cómoda con la gente de la inmobiliaria porque siempre “suceden cosas así”, relató Bonino.

Los de la inmobiliaria les dijeron que la comida del chef podía estar envenenada por lo que tuvieron que hacerse unos exámenes para descartar que tenían alguna sustancia extraña dentro del organismo y un peligro para su salud. Luego de las pruebas descartaron que tenían algo, pero las pertenencias y el dinero no lo recuperaron.

“Dio negativo en todo. Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”, concluye.

