El Chofis López se lamenta del veto de las Chivas y pide una segunda oportunidad para ayudar al ‘Rebaño’ en la Liga MX

La carrera deportiva de Eduardo ‘Chofis’ López dio un vuelco importante los últimos dos años. Luego de ser una de las piezas más importantes en las Chivas de Guadalajara con Matías Almeyda en el banquillo, el mediocampista se encuentra apartado de la plantilla del club a la espera que algún equipo se interese en él.

López cayó en desgracia en el CD Guadalajara durante el Torneo Guardianes 2020 por un acto de indisciplina, por el que fue apartado del equipo junto con otros cuatros futbolistas (Alexis Peña, José Juan “Gallito” Vázquez y Dieter Villalpando).

"Es un poco raro que tengas contrato con un equipo y no puedas jugar con el equipo, es como si estuviera castigado", dijo la 'Chofis' López en #ExclusivaTUDN



🔴 EN VIVO por TUDN 📺 pic.twitter.com/tbiU6ZCEQA — Futbol Club (@TUDNFC) July 8, 2022

De ahí en adelante su carrera ha ido en picada y ni su estancia en la Major League Soccer (MLS) con el San Jose Earthquakes pudo remediar eso.

Ahora de vuelta en el ‘Rebaño Sagrado’ y en la misma situación: alejado del primer equipo y en remate al mejor postor. De esta situación habló para TUDN el Chofis, quien no negó su decepción su actual situación y criticó al club por su radicalismo en el castigo por un hecho que ya ve lejano.

“Es un poco raro; cómo va a ser que tengas contrato con un equipo y no puedas jugar en ese equipo (…) Yo no tengo problema de nada, respeto las decisiones de cada quien, me hubiera gustado una oportunidad” Eduardo ‘Chofis’ López

El mediocampista ofensivo también habló de cómo mutó dentro del campo de juego y ya no es centro puro sino que puede ubicarse más en la delantera, principalmente tras la lesión de José Juan Macías, que se perderá todo el Apertura 2022.

“Me gustaría ayudar un poquito en el sistema del grupo, en esa posición de centro delantero porque yo la mejoré mucho, no es una posición nueva para mí y me gustó mucho, incluso fue en la posición que jugaba ya que ahí me ponía Matías (Almeyda) y metí muchos goles”, remarcó.

En un tono mucho más sereno, diferente a otras épocas, López hizo autocrítica y admitió que en el pasado no era tan maduro como lo es en la actualidad. El año y medio que estuvo en los Estados Unidos, donde dejó marca de 13 goles y 3 asistencias en 37 partidos, le ayudó a crecer como persona.

“Creo que en mi primera etapa no estaba tan maduro y futbolísticamente me faltaba mucho. Creo que hoy estoy bien, estoy maduro, estoy preparado mentalmente”, resaltó el nacido en Torreón.

