Anna Ferro se sincera sobre lo difícil que ha sido el duelo tras la muerte de Fernando del Solar

Anna Ferro habló del complicado proceso de duelo que enfrenta a una semana de la partida de Fernando del Solar, quien falleció a los 49 años a causa de una neumonía. La viuda del conductor de Venga la Alegría y Hoy se sinceró con sus seguidores y confesó que el pasado sábado “no fue un buen día” para ella.

Fue a través de sus historias de Instagram en donde la maestra de yoga, de raíces italianas, decidió compartir la montaña rusa de sentimientos que está experimentado con el objetivo de que sus palabras sirvan de consuelo para las personas que también atraviesan por una pérdida.

“No quiero que lo vean como un plan de victimismo ni nada. Espero que lo que yo pueda decirles pueda ayudar a alguien más que esté en mi situación o que esté pasando por lo mismo”, señaló Anna Ferro, que hace unos días publicó una foto del altar que hizo en honor a Fernando del Solar.

La esposa del argentino mencionó que durante el proceso de duelo es imposible responder a preguntas sobre cómo te encuentras o qué sientes, pues aseguró que sólo es posible sentir la tristeza.

“Muchas veces lo único que tenemos que hacer es atravesar el dolor, atravesar la emoción, el sentimiento, lo que estás viviendo y eso es lo que estoy haciendo. Siempre te preguntan cómo estás, es lo primero que te preguntan y no hay forma de decir cómo estás, jamás. Solamente siente”, dijo.

Indicó que atravesar el dolor significa que puedes aislarte y tienes el derecho a no dirigirle la palabra a alguien, si así lo deseas. Habló de la importancia de sentir desde dolor hasta enojo.

“No digo que los demás días hayan sido buenos, los demás días tuve un poquito más de fortaleza, pero va a ser así. Si tu estás atravesando por un dolor semejante, de la despedida de un ser que amas se vale llorar, date el chance de llorar, de estar triste, de enojarte. Tienes que atravesar todas las capas de los duelos”.

“Y después honrar su vida, y bueno quiero terminar este domingo agradeciendo a todos. Sé que no he contestado muchos mensajes, la verdad es que no me gusta ver mucho, no de ustedes, sino de los medios”, concluyó.