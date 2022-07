Tania Rincón revela la verdadera razón por la que Fernando del Solar abandonó el programa ‘Hoy’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A solo unos días de anunciarse el fallecimiento del conductor argentino Fernando del Solar, su ex compañera y amiga Tania Rincón habló sobre la época en la que el famoso formó parte del elenco del programa ‘Hoy’, así como la razón por la que decidió despedirse del matutino. ¡Aquí te contamos los detalles!

En entrevista con varios medios de comunicación, la presentadora de shows como ‘Venga la Alegría’ y ‘Hoy’ fue cuestionada sobre el argentino y su estancia en el programa de Televisa.

Al respecto, Tania Rincón informó que a diferencia de las especulaciones que se dieron en aquella ocasión, Fernando del Solar decidió salir de ‘Hoy’ a tres meses de su ingreso debido a que no se adaptó al formato del programa.

“Fer tuvo una época breve en Hoy, pero finalmente fue una época complicada para él porque él venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente en ‘Hoy‘”, señaló la también conductora.

De hecho, la presentadora de ‘Guerreros México’ no dudó en salir a defender a sus compañeros y asegurar que la posibilidad de un “desplante” hacia Fernando del Solar queda completamente descartada.

“Y él lo dijo: ‘No me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero’, él lo decía y se burlaba: ‘no eres tú soy yo’. Ahora que convivo con todos mis compañeros más me doy cuenta que nadie le hizo una grosería ni mucho menos. Simplemente no se adaptó al tipo de formato de programa”, añadió. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

Para finalizar, Tania Rincón no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la ex pareja de Fernando, Ingrid Coronado. Esto con la finalidad de pedir poner un alto a los ataques que han surgido en su contra.

“Las redes de pronto se vuelven un paredón y quieren fusilar a cualquiera. Ingrid fue mi compañera y sólo tengo grandes cosas que decir de ella. Es complicado porque finalmente recordemos que ella es la mamá de dos hijos, independientemente de la relación que tuvo con Fer“, apuntó la famosa.

