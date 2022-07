Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Vienen días muy buenos en los cuales conocerás el verdadero sentido del amor, pero también de la libertad y lo disfrutarás muchísimo. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades y no andar todo el día juntos. Momento de madurar y reflexionar mucho sobre lo que has hecho en tu vida y las ganancias que te han dejado tus acciones, toma cada prueba como lecciones para que sepas que errores no volverás a cometer y así no tropieces con las mismas cuestiones. Posibilidad de cambio de trabajo o mejorar en la cuestión económica. No te dejes llevar por los chismes y comentarios que llegarán a tus oídos, se más inteligente antes de caer en esas cuestiones. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves al reclamar algo que tú también haces en secreto. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Eres bueno o buena y noble y has sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras, pero sobre todo nuevas personas a tu vida. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida.

VIRGO

Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Una persona de tu círculo de amigos siente cierta atracción por ti, pero es meramente sexual así que ponte buzo o buza, si te gusta pues aflójale. Te vienen grandes oportunidades en el área de los negocios sin embargo deberás de aprender a pedir consejos para mejorar en eso que te hace falta, tu carácter está de la fregada pero conforme pasen los días irás mejorando mucho más. Ten mucho cuidado con salidas de viaje repentinas en las cuales te expongas demasiado y al final las cosas no salgan como deseas. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. Ten mucho cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy presentes y podrían ocasionarte ciertos conflictos. A medida que pasen los días entenderás el porqué de muchas cosas, dale tiempo al tiempo y la vida te mostrará la verdadera razón porque muchas situaciones no han salido como esperas. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces nada.

LIBRA

Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor dañan tus proyectos y planes con malas vibras y envidias. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Aprende a decir que no y a preocuparte un poco más por tus cosas antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Que el mundo ruede y que la gente que te quiere ver destruido se ahogue con su veneno, envíales bendiciones que eso será peor para ellos pues sentirán lo que en verdaderamente son a tu lado: osease nada. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está fregando mucho, cambien la rutina. Ten mucho cuidado con cambios en tu economía que no podrían beneficiarte del todo. Vienen cambios muy perros en tu vida en cuestiones que tienen que ver con viajes inesperados y que te la pasarás a toda madre.

ESCORPIO

Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. No te dejes manipular por personas que solo buscan dañarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en problemas ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado. Cuidado con inversiones no necesarias que podrían hacerte perder algo de tiempo. Cuidado con brujería o mala energía pues estarás muy propenso, hay envidias muy fuertes por parte de vecinos o compañeros de trabajo inclusive exparejas. Grandes oportunidades para ti en el área laboral aprovechan todo lo que caiga. Viene un viaje y se concretará un gran sueño que desde hace tiempo habías visualizado. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción y al final terminarás bien bufado. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el shingado tiempo. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Ten mucho cuidado con amores exprés que lejos de ayudarte podrían hacer que te enamores de la persona equivocada.

ARIES

No temas a lo nuevo y a los cambios, te darán nuevos resultados. Metas por cumplir y un fin de semana lleno de amor y buenos deseos, recuerda que la familia siempre será lo más importante. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían meterse en tu corazón. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Es momento de entender muchas cosas que antes te costaba comprender, esto te ayudará a darle vuelta a la página. Trata de no invertir en cosas nuevas y más sino estas seguro porque podrías cometer errores. Fin de semana muy regio en el cual comenzarás a pasarla mejor en familia. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes. No es momento de mendigar amor ni cariño ni atención por nadie, preocúpate por ti y los tuyos antes que los demás.

TAURO

El amor a distancia no es lo tuyo, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los separe, pero en tu caso necesitas sentir a esa persona cerca de ti. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. No te acostumbres a nadie y no vivas pensando en lo que no existe, vive tu presente y disfruta cada día como el último. Noticias inesperadas te darán esperanzas de cumplir cierto sueño que has tenido. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en la cuestión monetaria, no gastes dinero que no tienes y no necesitas, debes organizarte más con pagos y deudas para que no caigas en deudas de las cuales podría ser difícil de salir. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Es momento de creer mas en lo que pasa por tu cabeza antes de hacer caso a las demás personas. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta de que existen mejores opciones. Vienen amores importantes y te comenzarás a desprender de todo eso que ya dolió demasiado. No te compliques la vida por chismes de terceras personas que no es momento de pasarla mal por p3ndejadas.

GÉMINIS

En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad sabrás darte cuenta de que nadie es indispensable en la vida. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. No finjas sentimientos que no sientes si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga ser. Tus sentimientos tan fuertes te delatan, te cuesta mucho trabajo mentir y eso es bueno, pero habrá personas que quieran aprovecharse de tu buena voluntad. Momento de cambios, de ver más por ti y por tu familia, manda a la fregada a esas personas que solo te buscan por interés o para pasar el rato, tú sabes quienes son así que ponte perra. No permitas que personas de tu círculo de amistades opinen sobre ti y te hagan sentir menos de lo que vales. Cuidado con un amor de piel clara el cual será tu cruz, porque te hará pagar muchas deudas que tenías con la propia vida. Amores de una noche se presentan y posibilidad de realizar un viaje al extranjero en el cual te la pasarás de lo mejor y lo disfrutarás muchísimo.

CÁNCER

Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Tu carácter demasiado fuerte podría meterte en serios problemas sobre todo con tu familia. Inicia el proceso de desintoxicación de personas falsas, haces bien en quitar de tu vida toda esa gente que no te aporta nada y te hace sufrir, ya no des otra oportunidad, ahora solo piensa en ti. Amistad te buscará pa contarte chisme y pedirte un consejo. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas, pero deberás de ser muy inteligente. Si tienes guardado algún atuendo para una ocasión especial, no esperes esa ocasión usa todo lo que tienes nuevo que eso renovará energías. Fin de semana muy bueno en el cual se resolverán ciertas situaciones por las que estaban pasando. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Debes aprender de amores del pasado para no cometer las mismas equivocaciones.

PISCIS

Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información así que ten cuidado con tu lengua suelta. Ten mucho cuidado con cambios en el área laboral porque vienen cambios en horarios y dineros que te van a beneficiar mucho. No tengas miedo a enamorarte de nuevo, sino tienes una relación y anteriormente la pasaste mal es momento de darte una segunda oportunidad. Vienen momentos muy buenos en familia este fin de semana, pero una noticia que te dejará muy pensativo en el área de los amores es momento de mandar a la fregada a personas que no te aportan nada. Una infección en estos días. Amistad sufre accidente. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Familiar te buscará para contarte chismes y otras cuestiones. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas. Cuidado con amores del pasado y con un trámite que debes de realizar y solo lo has hecho un lado. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso ya aplícate. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas.

ACUARIO

Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Cuidado con tu carácter que andará muy fuerte y podrías dañar y lastimar a persona importante para ti, viene dinero extra y oportunidad de crecimiento en el área laboral y área de los negocios. No te dejes manipular por terceras personas que buscarán dañarte o afectarte por medio de críticas contra ti y tu propia familia. Viene un viaje que se materializará, te va a ir de lo mejor, aprovéchala y disfrútalo al máximo. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Días de mucha incertidumbre y de grandes cambios que te van a beneficiar mucho sobre todo en el área de los dineros.

CAPRICORNIO

Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. Ten cuidado con lo que buscas y quieres en la vida podrías tomar decisiones equivocadas de las cuales te lamentarás en tu futuro. Embarazo dentro de la familia y posibilidad de realizar un viaje a lugar con playa, no es momento de regresar al pasado y menos por quien se fue sin razón alguna, es momento de ponerte muy perro y no permitir más abusos. Ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos. Si tienes pareja y ésta se ha tornado algo frío o fría podría ser que se ha cansado de la misma rutina, innova mejores momentos con tu pareja. Aléjate de comentarios p3ndejos que dirán de ti personas de tu circulo social, no permitas que te sigan dañando, aprende a decir adiós y a creer solo en ti y no es lo que las personas opinen o de lo contrario solo te decepcionarás de quienes te rodean y no te conducen por ningún buen sitio. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Aléjate de relaciones prohibidas recuerda que no estás para esas tonterías de amantes y p3ndejadas y media. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas sin embargo podrías rechazarlo debido a cierto temor o problemas que tienes con tu pasado. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas.

SAGITARIO

Amores de una noche y posibilidad de encamamiento con amistad zaz culebra. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés. Deja que los perros ladren, no es momento de detenerte en el camino sino de seguir tu rumbo para lograr cuanto quieres y te has propuesto. Momento de emprender negocio el cual te deje ganancias, solo visualiza que es lo que necesitas y requieres y comienza a trabajar en eso que en poco tiempo verás consolidado mucho éxito. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Aprende a deslindarte de todo lo que no requieres en tu vida y comienza a trabajar en lo que en realidad te deja. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus fregados cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Si te interesa mucho esa persona con detalles y atenciones podrías ganarte su corazón, no vayas tan rápido o solo lograrás que se aleje y asuste. Amistas se embaraza. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la ñonga.