“Blooper” histórico: Jugador de la liga canadiense evita un gol de su compañero sacando el balón en la línea de meta

Este fin de semana fuimos testigos de una de las jugadas más inverosímiles en la historia del fútbol: Un jugador evitó el gol cantado de su compañero sacando el balón en la línea de meta. Lo curioso e incomprensible es que no pareció un accidente, ya que el jugador que evitó el gol que hubiera puesto arriba en el marcador a su equipo, hizo un esfuerzo evidente por alcanzar el esférico y hacer lo que pareció un despeje defensivo.

“El blooper del mileno”, como lo llamaron algunos medios, sucedió en el encuentro entre el Valour FC y el HFX Wanderers, de la Liga Premier Canadiense, cuando el marcador aún indicaba un empate sin goles. Era el minuto 16 cuando Alessandro Riggi superó al guardameta rival y el balón se estaba colando hacia la portería lentamente y lejos de la defensa, pero nadie contaba con que su compañero del Velour FC, William Akio, lo alcanzaría e impediría la anotación.

A moment to forget for Valour FC, as William Akio clears a teammate's shot off the line 😅#CanPL | 📺 @onesoccerpic.twitter.com/1ZUuUonSqW — Canadian Premier League (@CPLsoccer) July 10, 2022

Ante la mirada atónita de todo el estadio por lo que acababa de suceder, su compañero le preguntó “¿Por qué?”, según se le pueden leer los labios en el video, algo que no tuvo respuesta inmediata, sino hasta un día después del partido.

Al término del encuentro, para la tranquilidad de todo el equipo, el Velour sí ganó el duelo por marcador de 1-0, con un tanto de Moses Dyer al minuto 84, pero Akio no se salvó de los cuestionamientos de los fanáticos y de la prensa, quienes lo criticaron, se burlaron e, incluso, lo acusaron de un intento de amaño de partido; sin embargo, el jugador se expresó en redes sociales y desde su cuenta oficial expuso que la verdadera razón por la que lo hizo, fue que quiso marcar el gol, aunque todos vimos que las cosas no le salieron como esperaba.

“Quiero comenzar diciendo que estoy feliz por los tres puntos y la resistencia de nuestro equipo anoche. Realmente sólo falle ante una meta completamente abierta, es tan simple como eso. Todo el mundo comete errores en el trabajo, es parte de la vida. Me recuperaré como siempre lo he hecho en la vida y el fútbol”, aseveró. I want to start off by saying I'm happy for the 3pts and our teams resilience last night. I really just missed a WIDE OPEN net 🤣 it’s simple as that. Everyone makes mistakes on the job, it’s part of life. I will bounce back as I always have in life and football. pic.twitter.com/rRvsgBlIOQ— William Akio (@willyakio) July 11, 2022

