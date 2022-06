¡Lo acusan de tramposo! Señalan a un portero de la liga de Noruega por hacer más chica su portería (Video)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El fútbol noruego está envuelto en un escándalo, ya que un medio local denunció, y presentó un video como prueba, a Patrik Gunnarsson, el guardameta del Viking FK, asegurando que hace trampa durante sus partidos de local.

El periódico Aftenposten compartió un clip en el que el arquero es sorprendido moviendo los postes de la meta que defiende para hacerla más chica. De acuerdo al medio, esto le ayuda a reducir su meta entre 15 y 20 centímetros y es algo que sucede en todos los encuentros de local de los Vikings, que juegan en la Eliteserien, el máximo circuito de Noruega.

En el video se aprecia que el guardameta levanta ligeramente el poste izquierdo y lo reacomoda, aparentemente, acercándolo un poco más al centro; posteriormente hace lo mismo con el del lado derecho.

El diario ‘Aftenposten’ ha revelado que el arquero del Viking FC🇳🇴, el islandés Patrik Gunnarsson, redujo el tamaño de su portería entre 15 y 20 cm, en cada partido que jugaba como local. pic.twitter.com/e5idyyB16Q — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) May 31, 2022

Por otro lado, Patrik Gunnarsson, en su defensa, afirma que él no mueve los postes, sino que simplemente los golpea como una especie de cábala.

“Es un ritual que tengo antes de cada encuentro. Lo que me hace sentir cómodo. No es más que eso, solo pateo un poco los palos”, se justificó el jugador de 21 años para el medio SR-Bank Arena.

Y para muestra, en otro video de un partido diferente, parece que el guardameta no mueve demasiado los palos, no como para sacar ventaja. También hay quien se pregunta qué pasa en el segundo tiempo, cuando los equipos cambian de portería. View this post on Instagram A post shared by CRACKS (@cracks_ig)

Hasta el momento la federación de fútbol del país nórdico no ha anunciado ninguna sanción para el jugador o para el equipo, pero la denuncia pública ya se hizo y veremos en los próximos días si causa eco en lo futbolístico. Por lo pronto, el revuelo ya se hizo en redes sociales con la noticia que se volvió viral.

También puede interesarte: