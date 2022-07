Demi Rose luce sus curvas en un colorido bodysuit antes de hacer ejercicio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No es común que Demi Rose deje ver a sus fans el lugar de su casa donde se pone en forma, pero ahora lo hizo, sorprendiendo a sus fans con un video que publicó en sus historias de Instagram y en el que se muestra luciendo su curvilínea figura en un bodysuit de colores, mientras se aprecian en el piso todos los aditamentos necesarios para sus ejercicios, como cuerdas, pesas, polainas y pelotas.

Poco después la bella influencer de 27 años se fue de fiesta, luciéndose en un club con un body azul lleno de brillos y pedrería mientras bailaba muy sexy con una amiga, complaciendo a sus casi 20 millones de seguidores en esa red social.

Hace algunos días Demi Rose obtuvo más de 219,000 likes gracias a unas fotos en las que aparece subiendo a un yate luego de nadar por los mares de Ibiza, usando un traje de baño negro. La modelo se ha distinguido por usar atrevidos y originales atuendos, como un vestido con corset, sostén de encaje y cuello de mezclilla que resultó del agrado de sus fans y que presumió en una selfie. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

