El misterio tras la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines

El avión partió del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 00:41 horas y tenía previsto llegar al Aeropuerto Internacional Capital de Beijing a las 06:30 horas, hora local. Sin embargo, a la 1:07 am, se envió el último informe de posición automatizado de la aeronave, y a la 1:19 am se transmitió a los controladores de tráfico aéreo, lo que resultó ser la transmisión de voz final desde la cabina del avión condenado: “Buenas noches tres siete cero”, un mensaje que no sugería nada fuera de lo común.

Aproximadamente una hora después de que el vuelo 370 aterrizara en Beijing, Malaysia Airlines anunció que había desaparecido. Antes de la misteriosa desaparición de la aeronave, aparentemente había estado volando sin incidentes.

No hubo señales de socorro desde el avión ni informes de mal tiempo o problemas técnicos.

Un miembro de la familia de un pasajero del vuelo desaparecido MH370 de Malaysia Airlines reacciona en el Hotel Lido el 24 de marzo de 2014 en Beijing, China. (Getty Images)

La búsqueda subsiguiente del vuelo 370 inicialmente se centró en el Golfo de Tailandia, donde viajaba el avión cuando se perdió el contacto con el radar.

Los investigadores estudiaron la posibilidad de participación terrorista en la desaparición del avión después de que se descubriera que dos pasajeros habían estado usando pasaportes robados; sin embargo, pronto se determinó que esta teoría, al menos en relación con los dos hombres, era poco probable.

Luego, el 15 de marzo, los investigadores dijeron que las transmisiones satelitales indicaron que el Vuelo 370 se había desviado bruscamente de su curso asignado y voló hacia el oeste sobre el Océano Índico, operando solo durante cinco horas o más.

El 24 de marzo, el primer ministro de Malasia anunció que se presume que el vuelo se perdió en algún lugar del Océano Índico, sin sobrevivientes. A medida que continuaba la búsqueda de la aeronave, con más de dos docenas de naciones, incluido Estados Unidos, participando en el esfuerzo, el misterio de cómo un avión comercial podría desaparecer sin dejar rastro recibió la atención de los medios de todo el mundo.

En esta imagen proporcionada por el Departamento de Defensa de la Mancomunidad de Australia, el Vehículo Submarino Autónomo (AUV) de Phoenix Bluefin-21 se eleva sobre el costado del buque de defensa australiano Ocean Shield en busca del vuelo MH de Malaysia Airlines desaparecido 370 el 14 de abril de 2014. (Foto de LEUT Kelli Lunt/Departamento de Defensa de Australia a través de Getty Images)

En junio de 2014, funcionarios australianos involucrados en la investigación dijeron que los registros de radar sugerían que el vuelo 370 probablemente estuvo volando en piloto automático durante horas antes de quedarse sin combustible y estrellarse contra el sur del Océano Índico.

Los funcionarios no especularon públicamente sobre quién puso el avión en piloto automático después de que se desvió de su rumbo o por qué, aunque sí indicaron que era posible que la tripulación y los pasajeros no respondieran debido a la hipoxia, o pérdida de oxígeno, en algún momento antes de que el avión se estrellara. Los funcionarios no proporcionaron ninguna explicación de lo que podría haber causado la falta de oxígeno.

Mientras tanto, otras autoridades sugirieron que uno de los pilotos del Vuelo 370 podría haber volado deliberadamente el avión hacia el Océano Índico en una misión suicida, aunque no hubo evidencia concluyente para respaldar esta teoría.

A lo largo de 2015 y 2016, los escombros del avión llegaron a tierra en el Océano Índico occidental, pero el destino del vuelo 370 sigue siendo un misterio.

Los bañistas pasan junto a una escultura de arena hecha por el artista de arena indio Sudersan Pattnaik con un mensaje de oración por el vuelo desaparecido MH370 de Malaysian Airlines, que desapareció del radar temprano el 8 de marzo con operaciones de búsqueda en curso montadas por varias naciones en el Mar de China Meridional. (ASIT KUMAR/AFP via Getty Images)

El 17 de julio de 2014, cuatro meses después de la desaparición del vuelo 370, la tragedia golpeó nuevamente a Malaysia Airlines, cuando uno de sus aviones fue derribado sobre el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Las 298 personas a bordo del avión, también un Boeing 777, fallecieron.

Funcionarios europeos y estadounidenses creen que el vuelo 17, que despegó de Amsterdam y se dirigía a Kuala Lumpur, fue derribado por un misil tierra-aire de fabricación rusa disparado desde territorio controlado por separatistas respaldados por Rusia que luchan contra el gobierno ucraniano.

Los líderes rebeldes y el presidente Vladimir Putin de Rusia negaron cualquier responsabilidad por el incidente.

