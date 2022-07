Reyli Barba abre su corazón y habla sobre su alcoholismo: “Empecé a tomar a los 11 años”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Reyli Barba ha hablado nuevamente de las situaciones difíciles que vivió durante su carrera debido al alcoholismo que sufrió, confesando que empezó a beber a los 11 años de edad y que su hijo ha sido muy importante en su proceso de sanación, en una entrevista con Yordi Rosado.

Es que fue su hijo quien llevó al cantautor a rehabilitación, cuando tenía menos de 15 años: “Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero a él (su hijo) lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento”, mencionó sobre su hijo con la cantante Ana Bárbara.

“La verdad es que yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber, yo decía: ‘si no paro de beber, no paro de escribir, y cuando no escribo es porque estoy sediento’, el alcohol es muy cabr*n, mi hermano, el alcohol es bien seductor”, dijo Reyli sobre cómo la musica fue un refugio para el artista de 50 años, pues no quería que esta se viera afecta por su alcoholismo

Aunque Elefante logró tener un gran éxito y un buen número de ingresos en un momento, Barba seguía luchado con sus monstruos internos: “Yo me estaba poniendo unos golpes emocionales cada día más fuertes porque aparte viene el éxito y empiezas a creer que tú tienes que ayudar a todos […] Yo tomaba de todo… (Las crudas) siempre morales, las físicas no las sentía porque a los 13 años tuve un accidente alcohólico, me tomé casi 3/4 de Presidente en una apuesta con El Chelito y otro amigo, azoté contra el cofre de un carro y me tuvieron que pasar tres sueros para revivirme”, relató.

Adicionalmente, durante la entrevista el músico recordó una vez que Elefante se encontró con del grupo Maná, ya que antes de ser famosa, la banda de Barba se presentaba en el hotel Real del sur, donde en un momento el propietario del lugar contrató a la agrupación de Fher Olvera:

“Nos dijo [el dueño del hotel]: ‘Vienen los Maná y los voy a invitar a que los vean’, a nosotros eso nos cambió la vida también. Estábamos ensayando durísimo Oye, mi amor, claro teníamos que hacer que voltearan a vernos, y entramos a su prueba de sonido. Fue increíble ahí nos hicimos amigos de Fernando Pérez (ingeniero de sonido de Maná), o un poco antes”.

“El caso es que cuando tuve la oportunidad de que Fher andaba solo se metió al elevador y le caí: ‘Fher préstame dinero’, le dije, ‘necesitó 100 mil dólares, préstame 100 mil dólares…. Préstame para grabar el disco de mi banda’”, recordó Barba

En ese momento Reyli Barba también le preguntó si había escuchado la música de Elefante: “’Estábamos tocando, ¿nos escuchaste tocando Oye, mi amor?’, me dice: ‘Sí, los escuché, se ve que son buenos, échale ganas, sé que los vas a conseguir’, chao, peló gallo. Aparte yo con una gabardina de guardaespaldas y con el pelo muy muy largo, un poco de monster, por eso los Elefantes me dicen a mí monster, digamos que Fer se quedó como diciendo: ‘qué personaje’’, sumó.

